RIVM blijft bij advies: sporten op kunstgras veilig

Toxicologen van de Vrije Universiteit (VU) waarschuwen dat stoffen die worden gevonden in rubberkorrels mogelijk toch schadelijk zijn. Dat zeggen ze vanavond in een uitzending van het tv-programma Zembla. De korrels worden op kunstgrasvelden gestrooid.

Afgelopen najaar ontstond ophef over de veiligheid van rubberkorrels – gemaakt van versnipperde autobanden – na een eerdere Zembla-uitzending. De korrels bevatten chemische stoffen die volgens Zembla de kans op sommige vormen van kanker zouden vergroten. In december concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een uitgebreid onderzoek dat sporten op rubberkorrels veilig is.

‘Het RIVM staat hier nog helemaal achter’, zegt woordvoerder Harald Wygchel. Het oordeel rust op een groot aantal uiteenlopende onderzoeken. Deze nieuwe proef geeft geen aanleiding het oordeel te herzien.

Proef

De VU-onderzoekers baseren zich op experimenten die zij uitvoerden op embryo’s van zebravissen. Zij lieten rubberkorrels weken in water, zodat de chemische stoffen vrijkomen (uitlogen). De veertig embryo’s die werden blootgesteld aan de stof gingen dood. Jonge visjes gedroegen zich afwijkend. Hoofdonderzoeker Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie en toxicologie, zegt tegenover Zembla dat hij sporten op kunststofkorrels afraadt.

Bij deze proef zijn veel kanttekeningen te plaatsen, zegt het RIVM in een reactie. Zo gaat het om een kleine proef, werden vissen waarschijnlijk blootgesteld aan hogere doses uitgeloogde stoffen dan sporters en zijn jonge zebravissen veel gevoeliger dan mensen voor zink, een metaal dat in rubberkorrels voorkomt. Bovendien is het onderzoek, met alle bijbehorende details, nog niet gepubliceerd. Het is gebruikelijk dat wetenschappers voor publicatie kritisch naar elkaars werk kijken, zogeheten peer review.

Toch vindt Jacob de Boer, hoofdonderzoeker en hoogleraar Milieuchemie en toxicologie, de resultaten alarmerend. Tegenover Zembla zegt hij dat hij zelf niet op rubberkorrels zou sporten, en dat hij ook zijn eigen kinderen niet op de rubberkorrels zou laten spelen.