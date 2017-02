Rusland: bewering hack Nederlandse verkiezingen ‘bizarre hysterie’

De beweringen dat Rusland de Nederlandse verkiezingen wil beïnvloeden, zijn bizarre uitingen van hysterie, vindt een Kremlin-woordvoerder. ‘Er is geen enkel bewijs van een mogelijke cyberaanval.’

‘Russische hackers zouden het volgens Nederlandse deskundigen hebben gemunt op het Binnenhof in Den Haag, waar ook het kantoor van premier Mark Rutte is,’ zegt woordvoerder Maria Zakharova tegen de Russische staats-tv Sputnik.

De Hoop Scheffer krijgt veeg uit de pan

Complete onzin volgens haar. Personen in het regeringsapparaat ‘cultiveren deze hysterie’, die wordt uitvergroot door de media. Daar komt nog bij dat er geen enkel bewijs voor wordt geleverd, zegt Zakharova.

De Kremlin-woordvoerder verwees bijvoorbeeld naar ex-minister van Buitenlandse Zaken en ex-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer. Hij noemde ‘aantrekkelijk voor Russische hackers’ vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Vinger aan de pols

Begin deze maand uitte minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) zijn zorgen over beïnvloeding van de stembusgang. Hij zei Rusland te zien als mogelijke dader. Zakharova klaagde tegen Sputnik ook over Plasterks partijgenoot, minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Die zei medio januari bewust te zijn van het risico op een Russische cyberaanval. ‘Het is zeer, zeer belangrijk een vinger aan de pols te houden. Ik ben niet naïef,’ zei Koenders.

Net voor Koenders’ uitspraken lichtten Nederlandse diensten politieke partijen op het Binnenhof in over de dreiging van hacks. De gesprekken, die plaatshadden achter gesloten deuren, gingen over de mogelijkheid van digitale inbraken die de verkiezingen kunnen beïnvloeden. Partijmedewerkers en woordvoerders op het terrein van ICT kregen op de bijeenkomst advies over hoe zij hun partij tegen hacken kunnen beschermen, schreef De Telegraaf.

Eerder werd bekend dat Rusland de Amerikaanse Democratische partij hackte. Het Kremlin zegt langzaam moe te worden van de beschuldigingen. ‘Als er iets gehackt is, dan zijn het wel de hersenen van (ex-president Barack) Obama en natuurlijk het rapport over de “Russische hack” zelf,’ zei Zakharova.