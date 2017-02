Sylvana Simons: ik wist niets over nepaccounts DENK

Sylvana Simons was verbaasd, maar niet verrast toen ze hoorde dat DENK internettrollen inzet op sociale media. Daarmee probeert de partij van Tunahan Kuzu de publieke opinie te beïnvloeden met nepaccounts.

Ik wist hier niets van, zegt Simons tegen Radio 1-programma Kamerbreed. Simons was DENK-politica, maar besloot eind december uit deze beweging te stappen uit onvrede over de koers. Ze richtte haar eigen partij op, Artikel 1, waarmee ze deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. DENK, de partij van Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk, diende een schadeclaim van 30.000 euro bij haar in, omdat ze zich niet hield aan ‘contractuele verplichtingen’.

Foto’s gebruikt zonder toestemming

Dat DENK nepaccounts op sociale media gebruikt om tegenstanders aan te vallen en reclame te maken voor de partij, werd gemeld door NRC Handelsblad. De krant sprak met (oud-)medewerkers, las vertrouwelijke stukken en zag interne mails en chats. Sommige nepaccounts hebben autochtone namen, zoals Adriaan Wijenberg, Norbert Groenendijk en Ted van Denen. Voor de profielen worden foto’s van internet geplukt, zoals de foto van de Belgische theatermaker Lucas De Man. Zonder toestemming.

De partij zou autochtone profielen hebben gemaakt omdat ze niet wilde worden gezien als ‘boze Turken die alleen maar voor moslims opkomen’. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch zou doelwit zijn geweest van een dergelijk nepaccount, nadat hij zich kritisch had uitgelaten over DENK in een interview. Diegene die toestemming had gegeven tot zo’n aanval, was Farid Azarkan, nummer twee op de DENK-kieslijst. Marcouch reageert kwaad:

Zo voert #Denk van @F_azarkan campagne.Mensen belagen met een bende trollen, als dat niet helpt dan neppe advocaten https://t.co/uGGTD9pvKA — Ahmed Marcouch مركوش (@ahmedmarcouch) February 10, 2017

‘DENK krijgt hulp uit Ankara’

Eerder vandaag meldde Elsevier dat DENK steun zou krijgen van de Turkse overheid. Door Turkije betaalde imams verspreiden een SOS-bericht met de oproep om op 15 maart DENK te stemmen, zeggen voorzitter Sefa Yürükel en vicevoorzitter Mustafa Cingoz van de Turkse Raad in Nederland – een particuliere organisatie die erop is gericht de integratie te bevorderen. Ankara wil op deze manier voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders ‘geen moslims meer binnen laat, moskeeën zal sluiten en de Koran zal verbieden’ aldus de Turkse Raad.

De tekst in het bericht richt zich op ‘iedereen die zich de laatste tijd een tweederangsburger voelt’. ‘SOS Mensen sta op en ga op 15 maart stemmen. De enige partij die zich inzet voor ons, is de partij DENK. Doe het ook voor je nageslacht voordat het te laat is. De toon is alarmerend: ‘Laat van je horen. Kijk wat er nu gebeurt in Amerika. De minderheden worden overal openlijk gediscrimineerd. Moslims worden dagelijks door politici voor eigen gewin misbruikt om zetels te krijgen. In de media worden wij met z’n allen als uitschot neergezet. 52 procent van de christenen en 95 procent van de ruim 2 miljoen Wilders-aanhangers haat moslims en wil dat alle niet-westerse burgers het land verlaten.’