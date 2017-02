Turkse artsen: uitspraak Kuzu ongefundeerd en schadelijk

De bewering die DENK-leider Tunahan Kuzu eerder deze week deed, dat artsen bij oudere allochtonen ‘de stekker er eerder uit trekken’ is ongefundeerd en schadelijk voor het vertrouwen. Turks-Nederlandse artsen halen uit naar Kuzu via een ingezonden brief.

Drie Turks-Nederlandse artsen schrijven namens de artsencommissie van Tannet, een netwerkorganisatie van Turks-Nederlandse professionals en wetenschappers.

Diverse beroepsgroep

Volgens de artsen wordt de zorg in Nederland geleverd door een ‘beroepsgroep gekenmerkt door diversiteit in afkomst, religie, geslacht en leeftijd’. Ook benadrukken dat medici nooit lichtvaardig een besluit nemen rond het levenseinde, en dat wat Kuzu zegt daarom volstrekte onzin is.

De DENK-politicus stelde in een filmpje van de beweging dat de problemen vaak worden veroorzaakt door een taalachterstand. ‘Dan vraagt een arts: “Knipper met je ogen.” En als dat dan niet gebeurt, zegt de arts: “Ja, het heeft geen zin, trek de stekker er maar uit.” Onbegrijpelijk dat dit anno 2017 gebeurt. Wij gaan hier echt werk van maken.’

Verontwaardigde reacties

Eerder gaf artsenorganisatie KNMG verklaarde eerder ook dat Kuzu ongefundeerde uitspraken deed, en noemde de uitspraak ‘verkiezingsretoriek’. Medisch deskundigen en politici reageren verontwaardigd op sociale media. Volgens sommigen is dit laster en smaad. Anderen zeggen dat het knipperen met de ogen nooit tot hersendoodbepaling kan leiden. D66-Kamerlid Pia Dijkstra vindt dat Kuzu bronnen, bewijzen en aangiftes moet tonen.

Eerder reageerde ook minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid geschokt op de uitspraken van Kuzu. Die zijn volgens haar kwalijk, omdat ze direct angst aanjagen voor de zorg.

Tegelijkertijd riep ze mensen op om misstanden te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tot op de dag van vandaag zijn daar nog geen signalen van het door Kuzu beschreven fenomeen binnengekomen.