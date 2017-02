Waarom nieuwe terugkeerders gevaarlijker zijn dan voorgangers

De volgende jihadistengolf die wordt verwacht in Nederland, zal gevaarlijker zijn dan voorheen. Terugkeerders uit door Islamitische Staat (IS) bezette gebieden vormen een grote dreiging, hoewel het om relatief kleine aantallen gaat.

Nu IS steeds meer terrein verliest en niet meer lijkt opgewassen tegen het Syrische en Iraakse leger en bijvoorbeeld de internationale coalitie, vreest de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voor een ‘stortvloed aan jihadisten’.

Jihadisten in Nederland: zijn we wel voorbereid op terugkeerders?

Harde ideologie en wapentraining

Nederlanders die zich aansloten bij IS in Syrië en Irak worden verwacht in groten getale terug te keren, blijkt uit een nieuw rapport van de AIVD. De AIVD verwacht ook dat (ex-)jihadisten zich weer zullen aansluiten bij de ‘vluchtelingenstroom’ om zo Europa binnen te komen.

De IS-leden die nu terugkeren, verbleven waarschijnlijk veel langer in het ‘kalifaat’ dan hun voorgangers. De AIVD vermoedt dat de toekomstige terugkeerders ‘ideologisch meer gehard’ zijn. ‘Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk,’ aldus de AIVD. ‘Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.’

Van de 280 jihadisten die vanuit Nederland naar Syrië en Irak zijn gereisd, bevinden 190 zich nog in IS-gebieden. Zo’n 40 IS-leden zijn omgekomen in de strijd voor het ‘kalifaat’ en 40 jihadisten zijn al teruggekeerd.

Wat te doen met jihadkinderen

Ook overweegt de AIVD een ander beleid rond ‘jihadkinderen’, de kinderen van Syriëgangers uit Nederland. Niet alleen vormen deze minderjarigen een veiligheidsrisico, de kinderen kampen vaak ook met trauma’s en mentale problemen.

Lees ook: angst voor jihadistenstroom naar Europa na val van Mosul

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zegt zich zorgen te maken over zeker tachtig kinderen van Nederlandse jihadisten die naar gebieden van IS zijn gereisd.

Van de kinderen in IS-gebieden is ongeveer de helft daar geboren. In bepaalde gevallen gaat het ook om minderjarigen die zelf naar door IS bezette gebieden zijn gereisd. Jongens vanaf 9 jaar kunnen al een ‘concreet veiligheidsrisico’ vormen voor Nederland, zegt Schoof tegen De Telegraaf. Voorlopig is het terughalen van jihadkinderen niet wenselijk.