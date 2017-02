Wilders eist opheldering over lek om vertrouwen in diensten te herstellen

PVV-leider Geert Wilders eist duidelijkheid over wat er is gelekt uit de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Pas dan wil hij zich weer op straat begeven om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Wilders kondigde eerder op donderdag aan alle publieke campagneactiviteiten voorlopig op te schorten. Hij vraagt zich nu af wat er is gelekt, en met wie dat is gedeeld.

Woensdag werd bekend dat de Marokkaans-Nederlandse agent Faris K., een lid van het beveiligingsteam van Wilders, informatie heeft gelekt naar een Marokkaanse criminele organisatie.

Agent weer vrijgelaten

Faris K. werd op non-actief gezet en in hechtenis genomen, maar is inmiddels weer vrijgelaten. De rechter-commissaris bepaalde dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten. Ook zijn broer bleek niet zuiver: hij werd eerder geschorst vanwege lekken en een vermeende verkrachting en bedreiging.

Wilders zegt te willen weten wat er is gelekt en aan wie om het vertrouwen te kunnen herstellen: ‘Zeker bij bijeenkomsten waar honderden onschuldige mensen komen wil ik echt het zekere voor het onzekere nemen,’ aldus Wilders. Wel zegt hij nog steeds mee te doen aan de twee tv-debatten die midden maart voor hem op de planning staan.

Kabinet betreurt beslissing Wilders

Minister van Justitie Stef Blok (VVD) verklaarde eerder op de dag te betreuren dat Wilder zijn campagne heeft opgeschort, maar benadrukte dat politici in Nederland ‘gewoon veilig campagne kunnen voeren’. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV is de veiligheid van ‘alle politici’ gewaarborgd, en is dat hiervoor ook zo geweest.

Dit statement kwam na een vergadering tussen Blok, premier Mark Rutte en korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie met de NCTV.

‘Ik begrijp echt wel dat hij al onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen. Maar ik vind het jammer dat hij deze beslissing heeft genomen,’ zegt Blok over het besluit van Wilders om zijn publieke campagnevoering op te schorten. ‘We zijn er echt van overtuigd dat hij veilig zijn werk kan doen. De heer Wilders maakt een eigen inschatting. Hij heeft helaas die beslissing genomen,’ aldus Blok. Afgelopen weekend trok Wilders nog volle zalen in Spijkenisse, tijdens een flyeractie voor zijn partij.