VVD-Kamerlid Berckmoes: ‘West-Europa wordt soort Eurabia’

Een VVD-Kamerlid zorgt donderdag voor beroering in eigen partij. Volgens Ybeltje Berckmoes, die niet op de kieslijst staat voor de verkiezingen in maart, dreigt West-Europa een soort ‘Eurarabia’ te worden.

De grenzen voor jonge mannen uit het Midden-Oosten moeten dicht, zegt Berckmoes tegen radiozender BNR.

‘Islam is een gewelddadig geloof’

Door de enorme bevolkingsgroei daar komen deze jonge mannen uit die regio (en uit Afrika) hiernaartoe. Die migratie moet onmiddellijk stoppen, vindt zij. Volgens haar zijn de verschillen in geloof en cultuur in vergelijking met Nederland nu eenmaal te groot. Die mannen raken hier ‘alleen maar gefrustreerd’.

‘Het mengt voor geen meter. We moeten onze grenzen goed afschermen.’ En ze vindt de islam een gewelddadig geloof. Berckmoes wist al wel dat dit niet goed zou vallen bij de VVD-top.

Voor Zijlstra is het wel duidelijk

‘Ik krijg hier geheid gedonder mee, maar I don’t care,’ aldus Berckmoes. Waarom het haar weinig kan schelen, is wel duidelijk. De 49-jarige politicus prijkt niet op de VVD-lijst voor de verkiezingen in maart. De reactie van fractievoorzitter Halbe Zijlstra is dodelijk: ‘Dit is een goede verklaring waarom ze niet meer op de VVD-lijst staat.’

We maken ons inderdaad zorgen over de migratiestromen naar Europa, zegt Zijlstra volgens BNR. ‘Maar de manier waarop zij dit zegt, verklaart waarom ze op het stembiljet ontbreekt.’ Gebrek aan politiek gevoel vindt hij ‘een mooie formulering’.