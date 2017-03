D66-Statenlid: ‘Wilders hoopt op aanslag voor 15 maart’

Limburgs D66-Statenlid Hans van Wageningen heeft felle kritiek geleverd op Geert Wilders, de leider van de PVV. In een bericht op Twitter schrijft hij zelfs dat Wilders hoopt op een aanslag in Nederland.

Naar aanleiding van de nepfoto die Wilders plaatste van D66-leider Alexander Pechtold, zette Van Wageningen een foto op Twitter van een uitgeprint bestand met het verwijt dat Wilders nepnieuws verspreidt en het land tracht te verdelen.

Lees ook: Wilders onder vuur vanwege nepfoto van Pechtold tussen extremisten

Vergelijking met Hitler

‘Met hun nepfoto’s glijden Wilders en Petermann [gemeenteraadslid Heerlen, red.] verder af in de richting van een burgeroorlog. Ze volgen een strategie die eerder door Hitler is gevolgd en nog niet zo lang geleden door Milosevic,’ schrijft Van Wageningen.

Wilders kwam eerder in opspraak toen hij een gemanipuleerde foto deelde, waardoor het leek of Pechtold tussen de voorstanders van de sharia stond. Het ging om een protest uit 2009 toen Wilders in Londen was om zijn film Fitna te promoten.

‘Wilders hoopt op aanslag’

De verdeling waarvoor Wilders zorgt, is gevaarlijk, en volgens Van Wageningen ‘spint Wilders garen’ bij elke aanslag. ‘Hij hoopt op een aanslag vlak voor de verkiezingen, en dat hij op het Haagse pluche zit als de rook weer is opgetrokken.’

#nepnieuws over Pechtold is gevaarlijk. Laat je niet in de luren leggen. pic.twitter.com/nETZ1QWghN — Hans van Wageningen (@hvwageningen) 1 maart 2017

Tegenover de media verdedigt Wageningen de tweet: hij wilde alleen maar waarschuwen voor radicalisering. De vergelijkingen met Hitler zijn overigens vaker gemaakt: ook DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu vergeleek Wilders eerder met Hitler.

Op Twitter reageert PVV-leider Wilders vol walging: ‘Bah, bah. Wat een zieke D66-geest.’ Elsevier.nl heeft ook om een reactie gevraagd van D66, maar wacht nog op antwoord.