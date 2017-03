Aantal moorden lijkt na eerdere daling gelijk te blijven

In de eerste drie maanden van 2017 zijn tot nu toe 26 moorden gepleegd. Dat zijn er ongeveer evenveel als in het eerste kwartaal van 2016. Toen waren het er rond deze tijd 28.

Voor het hele jaar kwam het moordcijfer uit op 108. Dat was het laagste cijfer sinds Elsevier in 1992 begon om het aantal moorden in één jaar te registreren. Het aantal is meer dan gehalveerd: van 260 in 1992 naar 108 in het afgelopen jaar.

80 procent van moordzaken opgelost

De afgelopen 25 jaar – in de periode 1992-2016 – zijn 4.974 moorden gepleegd. Dat zijn er gemiddeld 199 per jaar. In de jaren negentig lag dit gemiddelde met 250 veel hoger – met een uitschieter van 281 in 1995. Tussen 2002 en 2011 waren het er gemiddeld 185. De laatste jaren zette de daling gestaag door naar gemiddeld 125 per jaar. Ruwweg wordt 80 procent van de zaken opgelost.

Tot nu toe zijn er zeker vier liquidaties gepleegd. Daarnaast waren er drie ripdeals in het drugscircuit. De eerste dode van het jaar was volgens de recherche een volstrekt willekeurig slachtoffer. In Capelle aan den IJssel schoot een 33-jarige Antilliaan zonder enige aanleiding de 47-jarige Pool Leszek Galganski in een oude auto dood.

Op 28 februari stak een 31-jarige Pool op straat de 41-jarige Corrie van Barneveld-Van den Brink op straat neer, voor zover bekend ook zonder enige aanleiding. De medewerkster van de Rabo-bank overleed later die dag in het ziekenhuis.

Smartphone

Belangrijkste verklaring voor het dalende moordcijfer in de afgelopen 25 jaar lijkt de verandering in levensstijl. Sinds de opkomst van internet rond 2005 en de introductie van de smartphone blijven mensen meer binnen en lopen zo minder risico slachtoffer te worden van een levensdelict. Daarnaast speelt onder meer de toenemende vergrijzing een rol: bejaarden plegen minder geweldsdelicten dan jongeren.