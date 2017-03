Activiste Anne Fleur Dekker bedankt voor GroenLinks

De activiste Anne Fleur Dekker heeft haar lidmaatschap van GroenLinks opgezegd. Dat maakte ze vandaag bekend in een persbericht. De activiste voelde zich te weinig gesteund door haar eigen partij.

Dekker kwam in opspraak nadat ze op Twitter suggereerde dat ze Geert Wilders zou stenigen. Ze schreef: ‘Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een “ludieke actie”.’ Dat schreef ze naar aanleiding van een oproep op Facebook om stenen te gooien naar een moskee, als ‘ludieke actie op het radicale moslimgeweld’.

Ook Thierry Baudet moest het afgelopen week ontgelden. Op Twitter zinspeelde Dekker op een plan om een taart te gooien naar de voorman van Forum voor Democratie. Bij televisieprogramma Pauw zei ze geen afstand te nemen van haar standpunten.

GroenLinks reageerde woensdag voor het eerst inhoudelijk op de tweets. ‘De inhoud is verwerpelijk, hoewel de tweets wel uit hun context zijn gerukt,’ zei een woordvoerder. Anne Fleur Dekker zit sinds maandag 20 maart ondergedoken, na een optreden in debatcentrum de Balie. Ze zou zijn bedreigd.

‘GroenLinks te liberaal’

In een brief aan het partijbestuur van GroenLinks schrijft Dekker dat haar eigen partij haar te weinig steun biedt. GroenLinks doet ‘haar democratische grondrecht op vrijheid van meningsuiting geweld aan’, schrijft Dekker.

Voor jullie het ergens anders lezen: ik heb mijn @groenlinks lidmaatschap opgezegd. Zal er later een blog over schrijven. — Anne Fleur 🌱 (@annefleurdd) 30 maart 2017

De gedesillusioneerde Dekker vindt dat de partij het heeft laten afweten. Ze namen de afgelopen periode slechts twee keer contact met haar op. Daarnaast vindt Dekker dat GroenLinks de afgelopen tijd te liberaal is geworden. ‘Een groene wereld bereik je niet met liberale middelen,’ schrijft ze.

‘Op persoonlijke titel’

Dinsdag dacht Dekker nog dat ze de steun van het landelijk bureau van GroenLinks had. Zelf was ze actief op de afdeling in Hilversum. Dekker wil extreem-rechts bestrijden: ‘Dat doe ik misschien heftiger dan mensen gewend zijn.’ Ze verklaarde eerder ook niet van plan te zijn haar toon te matigen. Ook hierin vindt ze geen steun bij het landelijk bureau. ‘Wij steunen haar niet in deze missie,’ aldus Jeursen. ‘Anne Fleur twittert op persoonlijke titel. Ze is natuurlijk vrij om te zeggen wat ze wil.’

GroenLinks beraadt zich op een reactie.