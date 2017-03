Anoniem solliciteren tegen discriminatie? ‘Vreselijk. Houd toch op,’ zegt Rutte

Premier Mark Rutte is fel tegen anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hij gelooft er ‘totaal niet’ in.

‘Anoniem solliciteren, vreselijk. Houd nou toch op! Dat is de allerslechtste maatregel die je kan nemen. Zo’n verschrikkelijke uitvinding. Gruwelijk,’ aldus de VVD-premier in een interview met VICE.

Proef met anoniem solliciteren

Rutte zegt er totaal niet in te geloven dat het weglaten van een naam of afkomst op een cv discriminatie kan tegengaan. Volgens Rutte moet bijvoorbeeld een Marokkaanse Nederlander ‘gewoon door de voordeur naar binnen’ als hij een baan zoekt. ‘Als zo iemand wordt afgewezen, ga je nog een keer en nog een keer, en dan kom je uiteindelijk aan de slag.’

De Tweede Kamer pleitte eerder voor een proef met anoniem solliciteren bij het Rijk, om te testen of het werkt in de strijd tegen discriminatie. De regering voelde er echter niets voor.

Het was een initiatief van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch en zijn collega’s, die vinden dat de rijksoverheid een voorbeeldrol moet vervullen in de ‘strijd tegen de hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt’.

Geen toename verscheidenheid

Volgens toenmalig minister Stef Blok (VVD) voor Wonen en Rijksdienst (nu: Justitie) is het niet zonder meer duidelijk dat anoniem solliciteren leidt tot meer verscheidenheid op de werkvloer. Hij verwijst daarbij naar de proef van de gemeente Den Haag, waarbij de kans op een allochtone sollicitant niet wezenlijk toenam.

Daarbij werden de naam, geboorteplaats en het geboorteland van de sollicitant onleesbaar gemaakt. Pas daarna ging de informatie naar de sollicitatiecommissie. De gemeente noemde de proef een ‘groot succes’ en breidt deze zelfs uit: ook de leeftijd van de sollicitant wordt in het vervolg weggewerkt.

Maar tijdens de proefperiode bleek dat de kans voor een sollicitant met een migratie-achtergrond amper toenam: van 7,1 procent in 2015 naar 8 procent in 2016. Uiteindelijk werden wel flink meer allochtonen aangenomen door de gemeente, maar dat gebeurde pas na het eerste gesprek: op dat moment was het solliciteren natuurlijk niet meer anoniem.