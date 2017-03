Asscher klaagt steen en been over campagne en peilingen

De PvdA-campagne wil maar niet van de grond komen. Lijsttrekker Lodewijk Asscher probeert daar vrijdag met een paginagrote advertentie verandering in te brengen. De kiezer moet worden veroverd, maar wat toch vooral blijft hangen, is het geklaag over de campagne en de peilingen.

‘De campagne lijkt soms te gaan om wie er wel of niet bij een debat is,’ schrijft Asscher in een advertentie in de Volkskrant. ‘En natuurlijk over de vraag of er nog een gamechanger is in deze campagne.’

‘Verkiezingen zijn geen spel’

De PvdA-leider, die december vorig jaar het roer overnam van Diederik Samsom (en zo succesvol was bij de Kamerverkiezingen in 2012), wordt veel gevraagd naar zijn slechte positie in de peilingen. Op een bepaald moment stond de regeringspartij op een dieptepunt van negen virtuele zetels. Inmiddels krabbelen de sociaal-democraten weer wat op, maar op meer dan twaalf, dertien zetels komt de partij niet. Op dit moment heeft de PvdA 35 zetels in de Tweede Kamer. Asscher wil af van de focus op de voor hem ongunstige peilingen.

Hij gaat ‘tegen de stroom in van alle nieuwsfeitjes’ hierover: ‘Verkiezingen zijn geen spel.’ De PvdA’er heeft er nog alle vertrouwen in dat het goed komt. Er zijn zo veel kiezers die niet weten waarop ze moeten stemmen, dat zij nog wel zijn over te halen. Om deze zwevende kiezers alsnog bij de PvdA te laten landen, doet hij een nieuwe poging de wapenfeiten van het kabinet uit te leggen en tegelijkertijd te waarschuwen voor coalitiepartner VVD.

Klaver claimt intussen leiderschap op links

‘De economie groeit weer en er komen weer banen bij. Daar ben ik trots op. Maar waar ik nog trotser op ben, is dat we – ondanks alle moeilijke maatregelen die we moesten nemen – ons morele kompas hoog hebben gehouden,’ zegt Asscher. ‘De hitsers en de splitsers’ staan klaar om de andere kant op te gaan. Bijvoorbeeld de VVD, zegt Asscher, die verdeelt tussen arm en rijk. De PvdA – ooit veruit en onbedreigd de leider op links – ziet zich voorbijgestreefd door zowel de SP als GroenLinks.