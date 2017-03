CDA op gelijke hoogte met PVV in peilingen

De PVV van Geert Wilders blijft zakken in de peilingen, terwijl het CDA juist aan populariteit lijkt te winnen. Bovendien kan het CDA, net als onder andere D66 en VVD, profiteren van strategische stemmen.

Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond – gehouden voor de ‘crisisnacht’ in Rotterdam, waar twee Turkse ministers naar huis zijn gestuurd – blijkt dat de VVD aan kop gaat. Het CDA bereikt dezelfde hoogte als de PVV in die peilingen: beide partijen behalen zo’n 22 zetels.

GroenLinks op 20 zetels?

Het CDA kan ook rekenen op een behoorlijk aantal strategische stemmen. Kiezers die teleurgesteld zijn in premier Mark Rutte en zijn gebroken beloftes, stemmen voor een groot deel op het CDA.

GroenLinks wint ook aan populariteit: de partij van Jesse Klaver zou volgens De Hond weleens 20 zetels kunnen halen. De groei van de linkse partij lijkt nog steeds vooral ten koste van de PvdA te gaan. De sociaaldemocraten, onder leiding van Lodewijk Asscher, scoren volgens de laatste peilingen slechts negen zetels.

Strategische stemmers die GroenLinks graag in een kabinet zien maar denken dat het premierschap te ambitieus is voor Jesse Klaver, stemmen vaak op D66. Terwijl Alexander Pechtold in een interview met het AD nog volhoudt dat D66 geen ‘tweede keus’ meer is, gaat de stem van veel strategische kiezers naar de partij. Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek.

D66 als strategische middenpartij

Veel linkse stemmers hopen dat D66 een ‘groen en links’ geluid kan laten horen in een centrumrechts kabinet. Het CDA en de VVD zullen sneller geneigd zijn met bijvoorbeeld D66 samen te werken dan met GroenLinks.

Waar De Hond GroenLinks als winnaar op links aangeeft, doet D66 het beter volgens Kantar Public, het vroegere TNS Nipos. Het onderzoeksbureau peilt de partij van Pechtold op 21, na de VVD en de PVV de grootste partij. Het CDA kan volgens TNS Nipo rekenen op zo’n 17 zetels, terwijl GroenLinks er maar 14 kan verwachten.