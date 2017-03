De Hoop Scheffer: Europa moet Trump serieus nemen

Europa moet zo snel mogelijk toenadering zoeken tot de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele opvallende aankopen van Amerikaans defensiematerieel kunnen helpen de relatie te verbeteren, zegt Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO.

‘Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we als Europese NAVO-landen weer gaan investeren in defensie,’ zegt De Hoop Scheffer in een interview met het AD. ‘We hebben hier jarenlang op de pof geleefd: terwijl we hier amper investeerden in defensie, mocht Amerika alle conflicten oplossen.’

Defensiebudget verhogen

Terecht dat Trump hiervan een punt maakt, zegt De Hoop Scheffer, die vindt dat Europese landen ‘totaal gefaald’ hebben in het nakomen van defensieverplichtingen. ‘We kunnen niet bij Amerika blijven aankloppen als het weer ergens in de wereld misgaat.’

Net als de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis en eerder ook NAVO-chef Jens Stoltenberg, pleit De Hoop Scheffer voor het verhogen van het defensiebudget. De Hoop Scheffer ziet graag dat het binnen vijf jaar voor Nederland van nu 1,16 procent van het nationaal inkomen naar 2 procent gaat, de NAVO-norm.

Dealtjes sluiten met Poetin

Volgens De Hoop Scheffer is het essentieel dat Europa in gesprek blijft met Trump. Hij verwijst ook naar de demonstratie tegen Trump op het Haagse Malieveld vorig jaar. Dat er werd gedemonstreerd, snapte hij nog wel, maar dat de vicepremier van Nederland tussen de spandoeken stond, noemt hij onbegrijpelijk. ‘Boe roepen is geen beleid. Dat is het afreageren van frustratie. Je moet in gesprek blijven, ook met mensen met wie je het misschien niet eens bent.’

Anders zou Trump wel eens buiten Europa om deals kunnen gaan sluiten met de Russische president Vladimir Poetin, aldus de oud-NAVO-chef, en dat is iets wat moet worden voorkomen. ‘Want dan zijn we als Europa uitgespeeld.’ Amerikaans defensiematerieel aanschaffen, zegt De Hoop Scheffer, is een manier om Trump te laten zien dat hij serieus wordt genomen.