DENK wil Geert Wilders genezen van racisme

De partijen DENK en PVV blijven modder naar elkaar gooien. Terwijl DENK-leider Tunahan Kuzu zijn vergelijking van Geert Wilders met Hitler herhaalt, wil Wilders de voorman van DENK juist ‘terugsturen naar Turkije’.

Toen Wilders werd afgebeeld op een praalwagen in Duitsland met Marine Le Pen, Donald Trump en Adolf Hitler, bevestigde Kuzu dat hij die vergelijking nog steeds terecht vindt. ‘Als ik kijk naar de personen aan de linkerkant, dan zie je dat dit wel de symbolen zijn van het groeiende xenofobe nationalisme in Europa en de Verenigde Staten.’

‘Ook racisme is te genezen’

‘Dit is ons land meneer Kuzu, niet uw land. Turkije is úw land,’ beet Wilders Kuzu toe in een reactie op Twitter. ‘Vertrek er maar snel heen en kom nooit meer terug.’

Ook partijvoorzitter Selçuk Öztürk (nummer drie op de lijst van DENK) bemoeit zich met de discussie. ‘Hey Geert,’ zegt hij in een video op Twitter. ‘Ik heb gelezen dat je mijn collega heb gevraagd om naar Ankara te gaan. Ik ben een Limburger, jij ook. En je weet: wij blijven hier.’

‘Jij weet: ook racisme is te genezen,’ gaat Öztürk verder. ‘Je weet: ook xenofobie is te genezen. Geert, we kunnen ook jou genezen. Wil je dat, stem dan op 15 maart Lijst 14, nummer 3.’

DENK heeft al vaker ideeën geopperd om mensen minder racistisch te maken. In het uitgebreide antidiscriminatieplan van DENK staat bijvoorbeeld dat discriminerende Nederlanders als straf moeten praten met minderheden. De mensen die zich racistisch hebben uitgelaten, kunnen zo ‘leren van hun fouten’.