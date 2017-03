Dijsselbloem was doelwit van bombrief uit Athene

Een van de acht bombrieven die maandag in Athene zijn onderschept was gericht aan demissionair minister Jeroen Dijsselbloem. De bombrieven zijn onschadelijk gemaakt, en de Griekse politie onderzoekt de kwestie, zo melden internationale media.

Dijsselbloem (PvdA), die als voorzitter van de eurogroep een belangrijke rol speelt bij het overleg tussen de Grieken en de geldschieters in Europa, was een van de acht doelwitten. Een andere bombrief zou zijn gericht aan de Griekse oud-minister Gikas Hardouvelis, maar dit is nog niet bevestigd.

Lees ook: met deze opmerking zet Dijsselbloem baan in Brussel op het spel

Griekse schuldencrisis

Op het Duitse ministerie van Financiën en bij het kantoor van het Internationaal Monetair Fonds in Parijs zijn bombrieven gesignaleerd. Een IMF-medewerkster is donderdag gewond geraakt nadat ze een bombrief opende.

De doelwitten van de pakketjes – die er vaak uitzien als reguliere post, maar explosieven bevatten – zijn stuk voor stuk betrokken bij de Griekse schuldencrisis. Griekse media melden dat ook een aantal kopstukken van de Europese Centrale Bank doelwit was van de afzender.

Status reddingspakket beschouwd

Maandag kwamen de ministers van Financiën van EU-lidstaten bijeen om de volgende stappen in de Griekse schuldcrisis te bespreken. Een aantal Griekse ministers heeft aangegeven hun bezoek aan de Belgische hoofdstad te verlengen. De partijen hopen zo een consensus te bereiken om inhoudelijk overleg voort te zetten in Athene.

Dijsselbloem wilde nog niet reageren op het nieuws en zegt ‘nog geen uitsluitsel te kunnen geven’. Voorlopig overlegt de PvdA’er nog met Athene over de status van het reddingspakket. Zijn positie als eurogroepvoorzitter is allesbehalve zeker, omdat zijn partij hoogstwaarschijnlijk niet zal meeregeren.