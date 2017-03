Frits Bolkestein waagt zich aan voorspelling over Rutte en Trump

Oud-VVD-leider Frits Bolkestein waagt zich aan een voorspelling over de Nederlandse verkiezingen. Hij voorspelt dat zijn eigen partij de PVV voor blijft.

‘Ik stem als altijd op de eerste vrouw op de lijst van de VVD,’ zegt Frits Bolkestein (83) tegen Elsevier. En dus stemt hij dit keer op Jeanine Hennis, nummer twee van de VVD, niet op nummer 50: neef Martijn Bolkestein.

De oud-VVD-leider voorspelt dat de VVD 31 zetels haalt en de PVV 29. De PvdA schat hij op 12 zetels. ‘En dat gaat me aan het hart, want Nederland heeft behoefte aan een goede sociaal-democratische partij.’

Wilders heeft goed opgelet

Bolkestein wordt dezer dagen vaak gevraagd wat hij van zijn ‘oud-leerling’ Geert Wilders vindt. Maar de VVD-coryfee weerspreekt dat hij Wilders’ leermeester was. ‘Hij was gewoon fractiemedewerker.’ Wilders heeft indertijd wel goed opgelet, want Bolkestein viel op door gepeperde uitspraken over het asielbeleid, de multiculturele samenleving en de Europese Unie. Bolkestein wist altijd het nieuws te halen, zelfs als hij zichzelf weer eens herhaalde.

Nu hij niet meer in de politiek zit, trekt hij minder publiciteit. De kranten zijn minder gretig. Elsevier publiceerde onlangs wel zijn stuk over intellectuelen als klimaatalarmisten.

Deze hele discussie lijkt op een godsdiensttwist, met klimaatalarmisten als gelovigen en sceptici als ketters, schreef Bolkestein in januari in Elsevier >

Ook voorspelling over Trump

Bolkestein blijft zijn meningen ventileren, zoals vorige week in Cambridge en komende week in Warschau, waar hij zal spreken over zijn ideale scenario voor de toekomst van de Europese Unie: een Unie van verschillende snelheden.

Hij waagt zich trouwens nog aan een voorspelling: de Amerikaanse president Donald Trump zal het niet langer dan twee jaar volhouden. ‘Dan heeft hij zoveel rare streken uitgehaald en is het met hem gedaan.’

En premier Mark Rutte? Die is als hij straks na nog eens vier jaar Torentje misschien naar Brussel. Maar Bolkestein betwijfelt of Rutte dat wel wil. ‘Tja, en wat dan? Hij is nog zo jong. Dan wordt hij een soort Wiegel.’