Gespannen gezichten bij Ruttes eerste tv-debat

Spanning op de gezichten. Omring door hun meeste nabije vertrouwelingen. Zo kwamen de lijsttrekkers theater Carré binnen waar het tv-debat van RTL, BNR en Elsevier plaatsheeft.

Mark Rutte (VVD) werd onder anderen vergezeld van zijn politiek assistent Sophie Hermans en hoofd communicatie van de VVD-fractie Kees Berghuis.

Rutte treedt dezer dagen amper nog als premier op, maar vooral als VVD-lijsttrekker.

Rutte als de man op rechts

Het is Ruttes eerste televisie-debat. Vorige week profiteerde CDA-lijsttrekker Sybrand Buma van diens afwezigheid in het Premiersdebat van RTL door zich te presenteren als de man op rechts en sindsdien stijgt het CDA in de peilingen.

Een spannend debat. Zo voorbereiden lijsttrekkers zich voor:

Bij binnenkomst zeggen de lijsttrekkers vooral veel zin te hebben in het debat. Ze willen niets kwijt over welke concurrent ze als belangrijkste doelwit zien. Henk Krol (50Plus) zegt tegen de pers het ‘vooral over de mensen, en niet zoveel over de cijfertjes’ te willen hebben.

Het blijft de vraag of er vanavond sprake is van een ‘game changer’: welke lijsttrekker kan opvallen? De partijen debatteren vanavond over de eigen risico in de zorg, de Nederlandse cultuur, de AOW-leeftijd en de relatie tussen Nederland en de Europese Unie.