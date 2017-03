GroenLinks reageert ambivalent op Wilders-tweets Anne Fleur Dekker

De linkse activist Anne Fleur Dekker (22), waar PVV-leider Geert Wilders aangifte tegen wil doen, hoeft niet op steun te rekenen van GroenLinks. Het landelijk bureau van de partij neemt afstand van haar tweets.

‘De inhoud is verwerpelijk. Het zijn onhandige tweets, hoewel ze wel uit hun verband zijn gerukt,’ zegt GroenLinks-woordvoerder Lotte Jeursen tegen De Gooi en Eemlander.

Kritiek en scheldpartijen

Dekker, tevens columnist bij Joop, schreef een jaar geleden op Twitter: ‘Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een “ludieke actie”.’ Dat deed ze naar aanleiding van een Facebook-bericht over het gooien van stenen naar een moskee, als ‘ludieke actie op het radicale moslimgeweld’.

Een cynisch bericht, zei ze zelf. Maar toch kwam het haar op flinke kritiek en scheldpartijen te staan. Op sociale media kreeg Dekker de wind van voren. Ze is inmiddels voor de tweede keer ondergedoken. Wilders meldde kort daarna dat hij deze week aangifte tegen haar doet wegens bedreiging.

Verwarring over steun GroenLinks

Dekker is fractiemedewerker van GroenLinks in Hilversum. Zelf denkt ze dat het landelijk bureau achter haar staat, zei ze dinsdag. ‘Ik ben activist, kaart landelijke problemen aan. Gelukkig staat het landelijke bureau van GroenLinks wél volledig achter me.’ Dekker wil het extreem-rechts bestrijden: ‘Dat doe ik misschien heftiger dan mensen gewend zijn.’

Ze verklaarde eerder ook niet van plan te zijn haar toon te matigen. Ook hierin vindt ze geen steun van het landelijk bureau: ‘Wij steunen haar niet in deze missie,’ aldus Jeursen. ‘Anne Fleur twittert op persoonlijke titel. Ze is natuurlijk vrij om te zeggen wat ze wil.’

Maar wanneer The Post Online Jeursen om opheldering vraagt over het al dan niet afstand nemen van Dekker, wordt er verwarrend op gereageerd: ‘Ik doe geen uitspraken over wel of geen afstand nemen,’ zei Jeursen woensdag tegen de website. Daarna uitgebreider: ‘De tweet van Anne Fleur is onhandig doch uit de context gerukt. We vinden het heel erg dat ze hierdoor wordt bedreigd. We hebben veel contact met Anne Fleur hier over. Ook vandaag nog. De gemeente Hilversum is ook bezig met haar veiligheid.’

Dekker was de afgelopen weken ook zeer kritisch over Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet na de verkiezingsoverwinning van zijn partij. Ook zou Dekker hebben voorgesteld Baudet te ‘taarten’ en deelde zij tweets waarin Baudet wordt vergeleken met nazi-propagandist Joseph Goebbels. Naar aanleiding van deze berichten kreeg Dekker een lading haatberichten over zich heen, waarna de activist onderdook.