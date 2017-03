Groningse woede tegen Rutte ijlt nog na: opzet of niet?

De Groningse boosheid die premier Mark Rutte (VVD) ten deel viel in tv-programma Pauw & Jinek is nog altijd onderwerp van gesprek. Was het een opzetje dat al wekenlang werd voorbereid?

In De Telegraaf zegt Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging ‘een paar weken van tevoren’ te zijn uitgenodigd door het tv-programma, dat tijdens deze campagne en tot aan de verkiezingen wordt uitgezonden.

In de val gelokt?

Kleijer was een van de vragenstellers die Rutte het vuur na aan de schenen legden over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die daarvan het gevolg zijn. ‘Ze (de redactie, red.) wilden weten of we een voorkeur hadden voor een lijsttrekker,’ zegt Kleijer. ‘Voor ons heeft het niet veel zin om te zitten bij een partij waarmee we het eens zijn. Daarom hebben we gevraagd om iemand die verantwoordelijk is voor de gaswinning en dat is de premier.’ Dat is overigens maar ten dele waar, aangezien de gaswinning al decennia loopt. Rutte is premier sinds 2010.

Vanwege alle bevingen en boosheid in het gebied is de gaswinning onder Ruttes leiding flink teruggeschroefd. Presentator Jeroen Pauw – die de gemoederen tijdens de uitzending met collega Eva Jinek niet tot bedaren bracht – zegt dat Rutte niet doelbewust ‘in de val is gelokt’. ‘Hij wist welke groep in het publiek zou zitten en had nog contact met minister (van Economische Zaken) Henk Kamp om zich erop voor te bereiden,’ zegt Pauw. In het AD zei de presentator gisteren nog dat het ‘op het randje van prettig was’. Volgens hem moet er ‘misschien vooraf nog iets beter worden uitgezocht hoe explosief die mensen zijn. Zoiets kan ook uit de hand lopen. Maar laten we het nou niet overdrijven.’

Rutte zou pas maandagmiddag rond 16.00 uur zijn ingelicht over het Groningse bezoek.

Groningen willen gaskraan helemaal dicht

Rutte lag maandagavond hevig onder vuur in de uitzending. De emotioneel reagerende Groningers willen dat de gaskraan volledig dichtgaat. Dat is onmogelijk, zei de premier. ‘Dan zit Nederland in de kou. Heel ons systeem is hierop ingericht, de kachels, de gasfornuizen.’ De groep Groningers nam er geen genoegen mee. ‘Mensen kunnen geen kant op, omdat ze hun huis niet kunnen verkopen,’ zei een meneer.

Een van de aanwezigen zei dat ze het idee heeft dat Groningen als een ’koloniaal wingewest’ wordt behandeld. ‘We zijn mensen, maar we worden niet als mensen behandeld door de regering,’ zei een ander. Al snel werd er gejoeld en geschreeuwd en werden leuzen naar de premier geroepen. ‘Nee, nee, nee!’ ‘bullshit!’, ‘u bent premier-onwaardig’. Een aantal mensen hield vellen papier omhoog met de tekst ‘not my premier’.