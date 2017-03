In deze plaatsen wil PVV meedoen met gemeenteraadsverkiezingen

De PVV wil volgend jaar in een aantal gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Urk en in de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand wil de partij meedoen.

De Twentse krant Tubantia berichtte daarover. PVV-leider Geert Wilders zegt: ‘We hebben inderdaad de wens en intentie daar mee te doen en als we voldoende kandidaten hebben gaan we er ook meedoen.’

Veel sollicitaties

Langzaam wordt zo duidelijk in welke plaatsen de PVV wil proberen in de gemeenteraad te komen. In december gaf Wilders al aan dat zijn partij in 2018 in zoveel mogelijk gemeenten wil gaan meedoen. Binnen een paar uur nadat hij een oproep deed voor nieuwe raadsleden, ontving hij al 100 sollicitaties.

‘We moeten een nieuwe stap zetten. Ik krijg vaak de vraag: waar is de PVV in mijn gemeente? Vooral rond die discussie over asielzoekerscentra,’ zei Wilders in december. ‘Ik merk dat er behoefte aan is, van Volendam tot Venlo, van Zeeland tot Groningen.’

Aanhang is groot

Op dit moment zit de PVV alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad. In de plaatsen waar de PVV volgend jaar wil meedoen is een relatief grote PVV-aanhang.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kreeg de partij in Urk, waar de SGP dominant is, 11 procent van de stemmen. In Almelo werd de partij met 18 procent de grootste. In zowel Enschede als Twenterand werd de PVV de tweede partij.