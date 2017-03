In grote steden pakt DENK winst ten koste van PvdA

In de grote steden wint DENK aan populariteit, ten koste van de PvdA. De PvdA leed in de exitpoll een historisch verlies, werd in Amsterdam op de hielen gezeten door DENK en in Rotterdam zelfs door de nieuwe partij verslagen.

In Rotterdam pakte DENK 8 procent, tegen 6 procent voor de PvdA.

De leiders van de partij reageren op de uitslagenavond opgetogen op de exitpoll. ‘Vandaag is een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis: eendracht maakt macht,’ aldus voorman Tunahan Kuzu woensdagavond. ‘Het nieuwe Nederland heeft vandaag een stem gekregen in de Tweede Kamer.’

Volgens Kuzu waren er in Amsterdam en Rotterdam stembureaus waar meer mensen op DENK stemden dan op bijvoorbeeld VVD, CDA, GroenLinks en D66. In de laatste tussenstand krijgt de partij overigens slechts één zetel, en geen drie, zoals in de exitpoll.

Vreugdedansje na exitpoll

Na de exitpoll, waarin de partij dus drie zetels kreeg, reageerde Farid Azarkan – de tweede man van DENK – enthousiast. ‘Dit is echt fantastisch,’ zei hij, nadat hij met zijn collega’s een vreugdedansje deed. ‘We hebben een positieve campagne gevoerd. We hebben de mensen opgezocht op straat, en in buurthuizen waar veel politici allang niet meer komen.’

‘De ontlading is groot na deze uitslag. Het laat zien dat mensen vertrouwen in ons hebben,’ aldus de nummer twee van de partij tegen de NOS. Op hun uitslagenavond, waar diverse media werden geweerd, zijn veel jongeren aanwezig. ‘Jongeren voelen zich thuis bij ons.’ Azarkan hoopt dat ze er later vanavond ‘nog één of twee zetels’ bij krijgen.