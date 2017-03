Jozias van Aartsen commissaris van de Koning Drenthe

Oud-minister Jozias van Aartsen neemt de functie van Jacques Tichelaar als commissaris van de Koning in Drenthe waar. De oud-burgemeester van Den Haag is aangesteld tot het eind van het jaar.

Tichelaar kwam in opspraak vanwege belangenverstrengeling. Hij zou zijn schoonzus informatie hebben gegeven over een aanbesteding binnen de provincie. Omdat hij al eerder in opspraak was gekomen om een soortgelijke affaire, verspeelde hij het vertrouwen van de provincie. Hij hield de eer aan zichzelf en trad af.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk stelde voor om de vacante positie te vergeven aan Jozias van Aartsen, die per 1 maart jongstleden aftrad als burgemeester van Den Haag. Daar stemden Provinciale Staten in Drenthe mee in.

Lange staat van dienst

Van Aartsen heeft een lange staat van dienst als bestuurder. In de jaren negentig was hij secretaris-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Later werd hij minister van Buitenlandse zaken. Hij was leider van de VVD en van 2008 tot 2017 burgemeester van Den Haag.