Jubelende Buma: ‘Nederland heeft nieuw CDA gezien’

Als de eerste exitpolls kloppen, behaalt het CDA deze verkiezingen een winst van 6 zetels. Volgens het eerste stemmingsbeeld doet de partij het zelfs nog beter. Leider Sybrand Buma kan tijdens de verkiezingsavond van de christendemocraten niet stoppen met lachen.

‘Ik ben ontzettend blij als ik zie hoe we hebben gewerkt de afgelopen 4 jaar,’ aldus Buma tegen journalisten. De partijleider sprak eerder op de avond een laaiend enthousiaste zaal toe: ‘Juich maar voor jezelf!’

‘Ik kon niet blijer zijn’

De afgelopen dagen zette de goedlachse Buma (met zijn ‘bumor’) een eindsprint in: het ging goed met het CDA tijdens de campagne. Heel Nederland heeft een nieuw CDA gezien, stelt Buma.

Is bij het #CDA waar ze hopen op nog wat winst en uiteindelijk de 2e plek. Maar de stemming is nu ook al goed #ElsevierLive #TK17 pic.twitter.com/lu0uvUH8u8 — Carla Joosten (@ElsevierDenHaag) 15 maart 2017

De partij wordt verwacht zo’n 19 tot 25 zetels te krijgen in de nieuwe Tweede Kamer. Ook regeringsdeelname lijkt daarmee evident. ‘Ik kon niet blijer zijn,’ geeft Buma toe. Of de overwinning van het CDA te danken is aan de afwezigheid van de PVV tijdens de campagne, wil Buma niet bespreken. De winst van het CDA is nu het belangrijkste.

Het CDA kijkt ook direct naar de kabinetsformatie: nu wordt het resultaat gevierd, maar morgen moet de partij aan de slag. ‘Morgen komen we met de fractie bijeen. Nou ja, als het past in de fractiekamer dan,’ grapt Buma.