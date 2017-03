Kabinet zet streep door vlucht Turkse minister Cavusoglu

Het ziet er niet naar uit dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu naar Nederland komt. Het kabinet heeft besloten om de landingsrechten van zijn vliegtuig in te trekken.

Tot deze maatregel is besloten, omdat de openbare orde in het geding is gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu, schrijft premier Mark Rutte (VVD) op Facebook.

Dreigen met sancties

Nederland was met Turkije in gesprek over een ‘acceptabele oplossing’ maar nog voordat die gesprekken waren afgerond, dreigden de Turkse autoriteiten publiekelijk met sancties, aldus Rutte. De maat is vol, vindt het kabinet: ‘De zoektocht naar een redelijke oplossing was onmogelijk.’ Het is geen bezwaar als er bijeenkomsten worden gehouden waarin Turkse Nederlanders worden geïnformeerd over het referendum op 16 april, zegt het kabinet, maar wel als dit soort manifestaties ‘bijdragen aan de spanningen in de Nederlandse samenleving’. Volgens Rutte schond Turkije de regels bij het voorkomen van dit soort spanningen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageert woest: hij sprak over Nederland als ‘nazi-overblijfselen en fascisten’.

Çavusoglu dreigde zaterdagochtend met zware politieke en economische sancties tegen Nederland als Den Haag zijn komst zou verhinderen. In een interview met tv-zender CNN Turk noemde hij Geert Wilders een ‘nazi’. Cavusoglu was van plan om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in Rotterdam. Hij wilde eigenlijk spreken in een daartoe afgehuurde zaal, maar dat ging niet door.

Cavusoglu wilde in Nederland komen pleiten voor een ‘ja’ in het Turkse referendum. In de volksraadpleging ligt een grondwetswijziging voor die Erdogan meer macht moet geven. Critici van Erdogan verzetten zich ertegen, omdat zij bang zijn dat dit uitmondt in een dictatuur. Het is de vraag hoe de Turken nu zullen reageren op het Nederlandse besluit. Ik zal komen, zei Cavusoglu gisteren nog – of er nu obstakels worden opgeworpen of niet. Hij zei zich door niemand te laten tegenhouden.

PVV-leider Geert Wilders was een van de eersten die reageerden op het nieuws. Op Twitter – zijn gebruikelijke communicatiekanaal – laat de politicus weten dat dit allemaal aan zijn PVV te danken is.

Mooi. Zonder de PVV was dit besluit nooit genomen! Rutte heeft alleen ballen als de PVV dat eist en de verkiezingen voor de deur staan. https://t.co/SOx4g9McYO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2017

Ook vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher kwam in NPO2-radioprogramma Spijkers met Koppen met een reactie. Wij laten ons niet chanteren, zei hij.