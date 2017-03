Kritiek op Buma vanwege Wilhelmus-plan van CDA

Volgens Nieuwsuur is de Nederlandse identiteit ‘misschien wel het belangrijkste verkiezingsthema’ en partijen richten zich dan ook volledig op de ‘Nederlandse normen en waarden’. Ook het CDA onderstreept het belang van tradities. Zo wil de partij dat kinderen op school het Wilhelmus zingen.

In een interview met De Telegraaf zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma dat er ‘niets mis’ is met ‘ouderwetse’ tradities. Het Wilhelmus moet weer op scholen worden gezongen. Staand, natuurlijk: ‘Je leert een kind toch niet zittend het Wilhelmus zingen?’

Als je het koningshuis beledigt, beledig je ons allemaal

Interview met Sybrand Buma: ‘Ik wil eerst morele crisis aanpakken’

Ook andere symbolen van Nederlandse tradities, zoals het koningshuis, moeten volgens Buma worden gewaarborgd. ‘Daarom moet je majesteitsschennis ook strafbaar houden. Het hoogste wat wij in Nederland hebben is de waarde van ons koningshuis. Dat beledig je niet, want dan beledig je ons allemaal.’

De PVV van Geert Wilders haalde snel uit naar Buma en zijn uitspraken. Het zou alleen maar verkiezingsretoriek zijn: in november 2016 stemde het CDA nog tegen een motie over de Nederlandse vlag en het Wilhelmus.

‘Eindelijk horen we CDA over onderwijs’

Het PVV-Kamerlid Harm Beertema diende een motie in om de regering te vragen scholen aan te sporen de Nederlandse vlag te hijsen en het Wilhelmus te zingen op een vastgesteld moment. Behalve de PVV stemden alleen 50Plus en de fractie Bontes/Klaveren (VNL) in met de motie.

Pechtold (D66) over ‘kinderen moeten staand Wilhelmus zingen’: “Hartstikke goed dat we het CDA eindelijk over het onderwijs horen.” — Kamerbreed (@kamerbreed) 4 maart 2017

‘Prachtig: de Nederlandse vlag hijsen en het volkslied zingen op school,’ schrijft PVV-leider Wilders op Twitter. ‘Jammer dat het CDA in november nog tegen de PVV-motie erover stemde.’

Ook vanuit D66 kwam kritiek op het voorstel. ‘Altijd hetzelfde liedje,’ grapt Kamerlid Kees Verhoeven. ‘Hartstikke goed dat we het CDA eindelijk over het onderwijs horen,’ sneert D66-leider Alexander Pechtold.