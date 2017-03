Lawinedrama in Valfréjus wordt Nederlandse studenten fataal

Zeker twee en waarschijnlijke drie Nederlandse studenten uit Nijmegen zijn om het leven gekomen door een lawine in het Franse skigebied Valfréjus. De drie jongemannen waren buiten de piste aan het snowboarden toen ze dinsdagmiddag werden getroffen door een lawine.

De lichamen van twee slachtoffers zijn inmiddels gevonden. De zoektocht naar het derde slachtoffer is woensdag gestopt toen het donker werd, en reddingswerkers gaan daar donderdag mee verder.

Slecht weer

Dinsdag in de middag stuurde een van de slachtoffers al een sms’je naar een ander lid van de wintersportgroep met de mededeling dat hij en de twee anderen verdwaald waren geraakt. Het sms’je werd een uur nadat het was verstuurd, gelezen.

Om 19.00 uur werd bij de politie alarm geslagen over de drie vermiste Nederlandse wintersporters. Door het slechte weer in het gebied kon de eerste reddingshelikopter pas twee uur later vertrekken, om 21.00 uur. De drie jongens hadden geen lawinepiepers bij zich. Vanuit de lucht zijn toen sporen ontdekt, de helikopter landde en het levenloze lichaam van de 22-jarige student werd geborgen.

Niet ver van die plek werd woensdagmiddag het tweede lichaam gevonden. Dat moet nog officieel worden geïdentificeerd, maar zeer waarschijnlijk gaat het om een van de andere studenten.

Föhnstorm in Frankrijk

De drie snowboarders waren 21, 22 en 25 jaar en maakten deel uit van een groep van twintig man van de studentenvereniging De Navigators uit Nijmegen, die sinds zondag bij Valfréjus op wintersport waren. De rest van de groep is woensdagmiddag begonnen aan de busreis terug naar huis. Ze worden donderdagochtend in Nijmegen verwacht, waarna Slachtofferhulp ze zal begeleiden. De reis had eigenlijk tot vrijdag moeten duren.

De vereniging De Navigators uit Nijmegen heeft 200 leden van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit.

De Franse Alpen werden de afgelopen dagen geteisterd door lawines. Er was afgelopen weekend sprake van een föhnstorm in onder meer Frankrijk, Italië en Zwitserland. Daardoor is de kans op lawines alleen maar groter geworden. Op de dag van het ongeluk gold een lawinewaarschuwing van vier op een schaal van vijf.

