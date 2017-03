Is dit de oplossing voor financiële problemen bij defensie?

Defensie kan met hetzelfde budget veel meer materieel inzetten dan nu door schepen en vliegtuigen te leasen in plaats van te kopen. Dat schrijft de Gooise zakenman Tom Welter van de particuliere organisatie ‘Coalition for Defence’ in het pamflet ‘Ik zal handhaven’.

Volgens Welter moet alleen al de Koninklijke Marine de komende jaren 4 miljard investeren in nieuwe onderzeeboten, extra fregatten en mijnenjagers. Dat is – zelfs als in de kabinetsformatie wordt besloten tot extra defensiebudget – financieel volstrekt onmogelijk. Maar omdat marineschepen lang meegaan, kunnen ze worden geleased. Welter rekent voor dat de financieringskosten van de vlootuitbreiding beperkt blijven tot jaarlijks 156 miljoen.

Op dezelfde wijze zouden met een leaseconstructie ook twintig extra F35/JSF-jachtvliegtuigen, een vloot onbemande vliegtuigen en enkele tanker/transportvliegtuigen kunnen instromen bij de Koninklijke Luchtmacht. De Koninklijke Landmacht zou via leasecontracten de beschikking krijgen over onder andere tientallen extra artilleriestukken; 35 Pantserhouwitsers en 20 gevechtsrobots.

Persoonlijke lobby

Welter richtte enkele jaren geleden de Coalition for Defence op en voert een persoonlijke lobby voor een hoger defensiebudget. Hij organiseerde twee jaar geleden in een kasteel in Wassenaar een conferentie die druk werd bezocht door politici, diplomaten, hoge officieren en industriëlen.

In het geschrift ‘Ik zal handhaven’ stelt Welter dat het defensiebudget met 7 miljard omhoog moet. De verkiezingsprogramma’s van de vermoedelijke regeringspartijen gaan echter niet verder dan 1 miljard extra (VVD, D66) of hooguit 2 miljard extra (CDA).

Duitse tanks

Welter zoekt een oplossing voor de financiële problemen van Defensie door het toepassen van leasecontracten. ‘Luchtvaartmaatschappijen leasen vliegtuigen. Dienstverlenende ondernemingen leasen hun auto’s. Voor Defensie kan dat ook.’ Volgens hem is dit interessant, omdat de krijgsmacht dan ‘op korte termijn tegen dezelfde kosten kan beschikken over een veelvoud van materieel, in vergelijking met de situatie dat er elk jaar een plukje kan worden gekocht.’

Bovendien is het bij lease ‘eenvoudiger om veel eerder afstand te doen van het materieel en opnieuw state of the art te verwerven’.

Defensiespecialisten in Den Haag verwerpen Welters lease-idee niet, maar reageren terughoudend. Fregatten en jachtvliegtuigen zij geen standaardproducten. Onderhoud is een enorme kostenpost. Leasen is daardoor moeilijker. Met tanks zou het gaan, maar in feite leaset Nederland reeds Duitse tanks. Althans, de Koninklijke Landmacht werkt samen met de Duitse Landmacht en er wordt volop geoefend met Duitse tanks.

Leaseconstructies

Al zo’n 10 tot 15 jaar wordt nagedacht over leaseconstructies voor defensiemateriaal. Maar de leaseprijzen zullen veel hoger zijn dan bijvoorbeeld in de civiele luchtvaart. Eenvoudig omdat een burgervliegtuig waarvan het leasecontract door een luchtvaartmaatschappij wordt opgezegd, snel weer aan een concurrent kan worden verhuurd.

Bij Defensiematerieel is dat niet zo gemakkelijk. Vanwege strikte regels voor wapenexport, kunnen overbodig verklaarde onbemande vliegtuigen, fregatten of jachtvliegtuigen niet zomaar worden overgedaan aan landen in het Midden-Oosten of Azië.

Defensie-experts wijzen er ook op dat leasecontructies uiteindelijk veel duurder uitpakken. De leasemaatschappij moet er immers ook aan verdienen. Bovendien kan geen enkele marktpartij zo goedkoop geld lenen als de staat.