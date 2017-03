Moddergooien in Carré: lijsttrekkers fel tijdens tv-debat

Tijdens het tweede tv-debat dat zondag werd gehouden in theater Carré, gingen de partijen hard tegen hard. Met acht lijsttrekkers aan het woord, barstte een strijd om de kiezer los, waarbij niet iedereen even goed uit de verf kwam.

Op rechts begon CDA-leider Sybrand Buma sterk, terwijl premier Mark Rutte (VVD) in de tweede helft goed op gang kwam. Tijdens het debat over de Nederlandse identiteit sprong Buma in het gat dat van de PVV en ook over het eigen risico was de voorman van CDA duidelijk. Hij haalde uit naar de linkse partijen die ‘de belofte doen het eigen risico naar nul te brengen, terwijl ze weten dat het niet kan’.

Krol ontweek vragen

Ook Lodewijk Asscher, de nieuwe lijsttrekker van de PvdA, kreeg de wind van voren: ‘U hebt vier jaar geregeerd, telkens is het eigen risico verhoogd. En nu komt spuit elf,’ sneerde Buma. Asscher had het sowieso zwaar te verduren. Hij kwam moeilijk uit zijn woorden tijdens zijn één-op-één met presentatrice Diana Matroos.

Matroos liet de eerste kandidaten, Emile Roemer (SP), Asscher, GroenLinks-leider Jesse Klaver en Henk Krol nauwelijks uitpraten. Alleen Krol wist daarmee om te gaan: hij gaf nauwelijks antwoorden op de vragen van Matroos. ‘Ik versta u even niet, dat vindt u niet erg hé?’

Volgens ingewijden werd Matroos tijdens een van de reclameblokken streng toegesproken, en het resultaat was duidelijk zichtbaar. De lijsttrekkers die daarna werden geïnterviewd aan het einde van de rode loper, kregen wel de kans uit te praten, en een gesprek te voeren met Matroos.

Het debat, georganiseerd door Elsevier, BNR en RTL, trok ongeveer 1,6 miljoen kijkers. Naar het RTL-debat in de Rode Hoed keken iets minder dan 1,2 miljoen Nederlanders.

Elsevier in Carré: gespannen gezichten bij Ruttes eerste tv-debat

Rutte streek premiersbonus op

Premier Rutte leunde de eerste helft van het debat vooral achterover, en kwam pas bij de laatste twee stellingen sterk naar voren. Daarbij streek hij dankbaar de premiersbonus op: in debat met D66-voorman Alexander Pechtold beet Rutte hem toe niet te weten hoe het is als premier naar Brussel te gaan, en daar ‘het landsbelang voor het partijbelang’ te laten gaan.

In Brussel moet je het niet alleen maar hebben over idealen, maar ook zoeken naar praktische oplossingen, aldus Rutte. ‘U wilt premier worden,’ zei Rutte tegen Pechtold. ‘Maar dit bewijst dat u daar nog niet aan toe bent.’