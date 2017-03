Asscher: ‘DENK voert politiek van intimidatie’

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher heeft vandaag felle kritiek geuit op partij DENK. In een gesprek met Frits Wester liet hij zich fel uit. Hij verweet DENK een politiek van intimidatie.

‘Ik hoop dat kiezers daar doorheen prikken en zich realiseren: we bepalen zelf op wie we stemmen in dit land,’ zei de minister van Sociale Zaken. ‘Dat ga je niet laten vertellen door een moskee, dat ga je ook niet laten vertellen door een groep die zegt de verbinding te preken maar in werkelijkheid het tegendeel doet.’ Aanleiding hiervoor waren de klachten van diverse moskeebesturen. De politieke beweging DENK zet moskeebesturen onder druk om hun achterban aan te sporen op DENK te stemmen.

Door de ‘agressieve stijl van campagnevoeren’ zouden sommige moslims er niet voor durven uitkomen dat ze kritiek hebben op DENK, of liever op een andere partij stemmen, zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) tegen de NOS.

Polariserende werking

De Raad heeft van verschillende moskeeën dergelijke signalen ontvangen. De RMMN vindt dat DENK polariserend werkt door kiezers continu aan te spreken op hun geloof of etnische afkomst. Dat was ook voor Sylvana Simons een van de redenen om de partij in december te verlaten.

RMMN-woordvoerder Saïd Bouharrou vindt dat iedereen woensdag in alle vrijheid moet kunnen kiezen. Hij vindt het verder kwalijk dat DENK geen afstand neemt van omstreden (haat)imams en op sociale media troll-accounts gebruikt om andere politici zwart te maken.

De RMMN maakte eerder een ‘islamitische meetlat’ om moslimkiezers te begeleiden in hun keuze. Daarin worden politieke partijen beoordeeld op drie thema’s die volgens de Raad belangrijk zijn: de aanpak van discriminatie, de bescherming van de vrijheid van godsdienst, en het ‘verbindend vermogen’. De partijen die op alle drie de thema’s het hoogst scoren zijn D66, GroenLinks en Artikel1. Zij scoren de maximale zes punten. De SGP en PVV eindigen onderaan met nul punten.

DENK zit met vier punten in de middenmoot: volgens de RMMN scoort de partij goed op de eerste twee elementen, maar niet op ‘verbindend vermogen’.

Afwijkende reactie op rellen Rotterdam

Na de hevige rellen in Rotterdam zaterdagavond, reageert DENK-leider Tunahan Kuzu anders dan de andere politieke leiders. Die prezen premier Mark Rutte (VVD) voor zijn daadkrachtige optreden tegen de Turkse minister Mevlüt Cavusoglu. Rutte trok de landingsrechten voor het vliegtuig van Cavusoglu in, nadat hij hem diverse malen had gewaarschuwd dat Turkse campagnes in Nederland niet op prijs worden gesteld.

‘Verkiezingsretoriek,’ aldus Kuzu, die vindt dat de gebeurtenissen niemand helpen ‘behalve Rutte, die omwille van de verkiezingen kiezers van Wilders probeert af te snoepen’. In eerste instantie weigerde DENK nog te reageren op de rel in Rotterdam. ‘We moeten nog overleggen,’ zei de beweging tegen journalisten. Het duurde bijna een hele dag voordat DENK met een reactie kwam.