Partijen bereiden zich voor op debat Carré

De spanning stijgt in de aanloop naar een van de belangrijkste debatten uit de verkiezingsperiode. De lijsttrekkers van de acht grootste partijen, behalve de PVV, staan vanavond tegenover elkaar in het theater Carré in Amsterdam voor een debat dat is georganiseerd door Elsevier, BNR en RTL.

Vrijdag liet GroenLinks-leider Jesse Klaver aan tafel bij Pauw & Jinek al weten hoe hij zich voorbereidt op zo’n debat: Kamerlid Linda Voortman ‘speelt’ Emile Roemer (SP) bij de voorbereidingen, en bij de repetities van GroenLinks speelt oud-Kamerlid Bram van Ojik PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Gamechanger

Tijdens voorbeschouwingen en gesprekken met Lijsttrekkers blijkt dat de politici hopen op een ‘game changer’. Is er sprake van een omslag in de peilingen na het debat? Kan een van de lijsttrekkers de kiezer verrassen, of juist teleurstellen?

De peilingen zijn zeer wisselend en uit onderzoek van I&O blijkt er bijvoorbeeld bij een groot deel van de kiezers nog veel te halen. Slechts een kwart van de kiesgerechtigden zegt al zeker te weten welke partij de voorkeur krijgt. Iets meer dan de helft twijfelt nog tussen twee partijen, en 19 procent weet het echt nog niet. Zeker voor die mensen kunnen de debatten doorslaggevend zijn.

In tegenstelling tot het RTL-debat in de Rode Hoed, zal Mark Rutte bij het debat dat zondag in Carré wordt gehouden wel aanwezig zijn. Nadat RTL Nieuws een interview met zijn broer Paul Wilders publiceerde, zegde Geert Wilders af.

De stellingen vanavond bij het Carré-debat. Vraag is of dit nou de grote (onderliggende) vragen voor de toekomst van NL zijn.. pic.twitter.com/QmOgbNAxcD — Sywert van Lienden (@Sywert) 5 maart 2017

Lees ook: linkse partijen grijpen debat aan om kabinetsformatie te bespreken

Veel poiltici, belangrijke stellingen

Dat betekent dat Rutte het opneemt tegen Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Klaver, Roemer, Asscher, Henk Krol (50Plus) en als enige vrouw, Marianne Thieme (Partij voor de Dieren).

Deze politici zullen debatteren over het eigen risico in de zorg, de bescherming van de Nederlandse cultuur, de AOW-leeftijd en de relatie tussen Nederland en de Europese Unie. Het debat wordt live uitgezonden op RTL 4 en BNR Nieuwsradio. Ook op elsevier.nl wordt de lezer op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens het debat.