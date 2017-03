Pechtold: als Turkse minister na 15 maart komt, is dat handreiking

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu komt hoe dan ook naar Nederland. Wel geeft hij aan dat als Nederland ‘mij netjes vraagt om na de verkiezingen van 15 maart te komen, dan doe ik dat. Als ik niet mag komen, ga ik aanstaande zaterdag,’ aldus de Turkse minister.

Het aanbod van Cavusoglu om pas na 15 maart naar Nederland te komen moet volgens D66-leider Alexander Pechtold worden gezien als handreiking: ‘Het is een stap in de goede richting,’ zegt Pechtold tegen BNR.

Premier Mark Rutte is minder gecharmeerd van de uitspraak: ‘Wij zitten daar niet op te wachten, niet voor en niet na de verkiezingen op 15 maart.’

Hoewel hij een later bezoek van Cavusoglu als tegemoetkoming ziet, benadrukt Pechtold wel dat hij nog altijd geen fan is van het idee: ‘Ik hou nog steeds een principieel bezwaar of een vertegenwoordiger van dat regime hier in Nederland zo de boel onder spanning moet zetten. Ik vind dat we burgemeester Aboutaleb moeten steunen als hij zegt dat het een gevaar is voor de openbare orde in zijn stad.

Na verkiezingen

Cavusoglu verwacht dat minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) hem vraagt om na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart te komen. Doet hij dat niet, dan komt hij zaterdag al, zegt hij. Hij wil hier campagne voeren om Turkse Nederlanders over te halen ‘ja’ te stemmen bij het Turkse referendum over een grondwetswijziging op 16 april. Hij haalde ook opnieuw uit naar PVV-leider Geert Wilders en zei dat Turkije niet zal zwichten voor ‘fascisten en racisten zoals Wilders’.

De PVV-voorman demonstreerde woensdag voor de Turkse ambassade in Den Haag tegen de komst van Turkse bewindslieden voor hun campagne. ‘Ik ga naar Nederland, niets zal mij stoppen,’ aldus Cavusoglu, die eerder in de Duitse stad Hamburg sprak – ondanks een verbod van de Duitse regering.

Cavosoglu wilde aanvankelijk zaterdag in Rotterdam-Hoogvliet spreken, maar die bijeenkomst is afgelast omdat de eigenaar van het zalencentrum zich heeft teruggetrokken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) gaf daarna aan dat hij de bijeenkomst anders waarschijnlijk zou hebben verboden, uit vrees voor verstoring van de openbare veiligheid.

Het campagneteam van Erdogans AK-partij (AKP) in Nederland vindt dat er geen reden is om de bijeenkomst niet te laten doorgaan. Rotterdam treedt niet op tegen demonstraties van terroristische organisaties zoals de PKK, maar belemmert wel een bijeenkomst met een minister van een bevriend land en NAVO-lid, aldus de AKP op haar Facebook-pagina.

Naast Duitsland en Nederland is ook in Zwitserland een bijeenkomst met Cavusoglu afgezegd. Hij zou zondag spreken in een hotel in Zürich met leden van de Zwitsers-Turkse gemeenschap. Ook die bijeenkomst werd door de uitbater zelf afgelast, vanuit veiligheidsoogpunt. De Zwitserse regering zat ook niet te wachten op een verkiezingsbijeenkomst in het Alpenland.

Ook president Recep Tayyip Erdogan trekt zich niets aan van het ‘nee’ van Europese landen. Woensdag werd bekend dat hij zich erop beraadt persoonlijk naar Europa (naar welke landen zei hij niet) te komen om campagne te voeren.

Bij ‘ja’ krijgt Erdogan flink meer macht

Rolt er een ja uit het referendum, dan betekent dat een flinke machtsuitbreiding voor Erdogan. Door de hervorming van de grondwet, die tot 2019 stapsgewijs zou worden ingevoerd, kan Erdogan per decreet regeren, krijgt hij meer invloed op de rechterlijke macht en wordt de functie van premier afgeschaft.

Het aantal termijnen voor de president blijft twee, maar de telling zou in 2019 opnieuw beginnen. Dat betekent dat Erdogan tot 2029 president kan blijven.

Volgens Erdogan brengt dit presidentiële stelsel ‘stabiliteit’ en is het nodig om de ‘groeiende uitdagingen op het gebied van de economie en veiligheid’ te tackelen. Critici vrezen dat Erdogan zijn totalitaire macht zal gebruiken om politieke opponenten, activisten, academici en journalisten nog harder aan te pakken dan nu al gebeurt.