Spekman stapt op na historische verkiezingsnederlaag en kritiek

PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman stapt op. Na het historische verlies van de partij moet de voorzitter het veld ruimen.

Tot 7 oktober zal Spekman aanblijven. Leden zullen tijdens het partijcongres van de PvdA, dat in oktober wordt gehouden, een nieuwe voorzitter kiezen.

Spekman kreeg na de historische verkiezingsnederlaag van de PvdA flinke kritiek, vooral van partijgenoten. ‘We leefden in het verleden, we waren met onszelf bezig en vergaten de kiezers,’ oordeelt bijvoorbeeld vertrekkend Kamerlid Jan Vos vandaag in een open brief.

Eric Vrijsen: wegsturen van Spekman alleen gaat de PvdA echt niet helpen

Het partijbestuur gaf volgens de voorzitter aan weinig vertrouwen in Spekman te hebben. Hij kondigde na gesprekken met bestuursleden zijn vertrek aan.

Tegen journalisten zegt een emotionele Spekman op vrijdagavond de verkiezingsuitslag als ‘uiterst pijnlijk’ te ervaren. ‘Een enorme klap voor de democratie,’ aldus de voorzitter. ‘Er is nadrukkelijk sprake van een noodzaak voor verandering. Het is cruciaal dat wij als partijbestuur het gesprek aangaan met kiezers en met leden.

PvdA-voorzitter Hans Spekman treedt op 7 oktober af. Hij vindt dat hij niet kan aanblijven omdat er discussie over zijn positie is ontstaan. pic.twitter.com/KHUOtExMhv — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) 17 maart 2017

Voorwaarde van een mandaat

PvdA-leden komen zaterdag bijeen in de jaarbeurs in Utrecht voor de ledenvergadering. De partij zal terugkijken op de verkiezingen, en de uitslag bespreken. Het belooft een pijnlijke vergadering te worden: de partij zette een record, en verloor 29 zetels. Van de 150 zetels in de Tweede Kamers, worden de komende vier jaar negen bezet door PvdA’ers.

Na de verkiezingsuitslag kondigde lijsttrekker Lodewijk Asscher, die de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA in december won van voormalig leider Diederik Samsom, niet te peinzen over opstappen. Spekman hield vol aan te blijven als de leden hem bleven steunen.

De leden van de partij werden verwacht zaterdag een besluit te nemen over het lot van Spekman. Vrijdagavond besloot de voorzitter echter al dat het tijd was op te stappen. Als het aan Asscher ligt, had Spekman niet hoeven aftreden. ‘Ik ben blij dat hij niet meteen opstapt maar verantwoordelijkheid neemt voor het vervolg,’ aldus de lijsttrekker.