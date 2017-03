Regio’s willen dat hun stem wordt gehoord in Den Haag

Onderwerpen als migratie, identiteit, zorg komen deze campagne continu voorbij. Maar daarachter schuilen andere kwesties, uniek voor elke provincie, die burgers bezighouden. Hoe houden we het platteland leefbaar? Huizen voor iedereen betaalbaar? En zorgen dat jeugd een toekomst heeft?

Elsevier sprak met vertegenwoordigers uit de twaalf provincies over de thema’s die hun achterban bezighouden. Ze zijn assertief, en vinden het vaak hoog tijd dat de stem van hun regio duidelijker doorklinkt in Den Haag.

Dat gebeurt lang niet altijd meer ‘vanuit het Calimerodenken’, zoals Peter Hoek (SGP) uit Tholen dat noemt. Zeeland meldt zich in Den Haag met een ‘strategisch plan’ dat de provincie leefbaar moet houden. Ondertussen zijn de doorgaans nuchtere, vriendelijke Groningers boos door alle aardbevingsellende en laat zij dat merken. Bestuurders uit Overijssel en Gelderland vinden dat het economisch prima gaat met hun provincies. Maar waarom blijven investeringen achter? Nederland is meer dan alleen de Randstad vinden zij.

Het CDA in Overijssel heeft zelfs een electorale strategie om beter te worden gehoord. Deze partijafdeling voert campagne om vier Overijsselse CDA’ers in de Kamer te krijgen. Alleen zo zouden de belangen van de regio goed worden vertegenwoordigd in Den Haag. ‘Als u niet op het CDA stemt, wat wij jammer vinden, vragen wij u sowieso te stemmen op een regionale kandidaat uit onze provincie,’ moedigt de afdeling de kiezer aan.

Het Parlementair Documentatie Centrum in Leiden onderschrijft de vrees in Overijssel. Op grond van de kieslijsten zal de regionale spreiding van leden in de nieuwe Kamer waarschijnlijk afnemen: zo levert Zuid-Holland 46 kandidaten en Zeeland slechts twee.