Rivalen prijzen Mark Rutte voor kordate actie in Turkije-kwestie

De spanningen tussen Turkije en Nederland lopen verder op nadat het kabinet actie heeft ondernomen tegen minister Mevlut Cavusoglu. De landingsrechten voor zijn geplande vlucht zijn ingetrokken. Rutte krijgt bijval van andere lijsttrekkers in deze verkiezingscampagne.

‘Tamelijk onbeschoft hoe de Turken met Nederland omgaan. Het is normaal dat je je niet opdringt aan een andere staat. Het is goed dat het kabinet deze stap heeft gezet,’ zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver zaterdag op NPO Radio 1 in het programma Kamerbreed.

Turkije overschreed een grens

Andere lijsttrekkers die met hem om de tafel zaten, vielen Klaver bij. ‘Turkije probeert hier de duimschroeven aan te draaien,’ zei Sybrand Buma (CDA). Goed wat Rutte heeft gedaan, vindt ook SP-leider Emile Roemer. Turkije heeft volgens hem nu echt een grens overschreden. PVV-voorman Geert Wilders, op campagne in het Limburgse Valkenburg, reageerde tevreden.

Mooi, twitterde hij, maar hij klopte ook zichzelf op de borst. ‘Zonder de PVV was dit besluit nooit genomen. Rutte heeft alleen ballen als de PVV dat eist en de verkiezingen voor de deur staan.’ Wilders en zijn gevolg demonstreerden eerder deze week bij de Turkse ambassade in Den Haag.

Rotterdam houdt rekening met boze Erdogan-aanhangers

Vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher – wiens campagne in het slop zit – claimde het besluit. ‘Wij laten ons niet chanteren. We waren in gesprek met de Turken om te proberen het enigszins in goede banen te leiden,’ zei Asscher in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen. ‘Maar terwijl we in gesprek waren, werden er allerlei dreigementen geuit, door diezelfde minister. Op zo’n moment kun je je niet als land laten chanteren.’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde boos op de beslissing van Nederland om de vlucht te schrappen. Hij vindt Nederlanders ‘nazi-overblijfselen’ en ‘fascistisch’ en dreigt met tegenmaatregelen als het uitzetten van Nederlandse diplomaten en een boycot van vluchten uit Nederland. Rutte vindt de nazi-opmerkingen ‘zeer ongepast’.

Rotterdam houdt intussen rekening met pro-Erdogan-demonstranten. Er zijn drie locaties aangewezen waar vandaag kan worden geprotesteerd. ‘Op het Willemsplein kunnen mensen demonstreren die graag de minister hadden zien spreken in Rotterdam, op de Lloydpier kunnen tegendemonstranten terecht en op Plein 1940 alle overige demonstranten,’ is te lezen in een verklaring van onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA).