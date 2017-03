Rutte vol in de aanval: ‘D66 en CDA duiken weg bij migratie’

VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte vraagt zich af waarom CDA en D66 stonden toe te kijken toen het zo belangrijke migratieakkoord met Turkije in maart vorig jaar werd gesloten. De partijen durven volgens hem geen vuile handen te maken bij het indammen van de migratiestroom naar Nederland.

‘Het kan niet zo zijn dat je niet bereid bent om vuile handen te maken in het belang van Nederland, voor stabiliteit en veiligheid hier. Je kunt niet in het leven moeilijke problemen oplossen door op de tribune te zitten,’ zegt Rutte in een interview met De Telegraaf, dat zaterdag volledig zal worden gepubliceerd.

Voorkomen van een nieuwe migratiegolf

Rutte ziet het als onvermijdelijk dat de Europese Unie straks akkoorden moet aangaan met Algerije en Egypte over het terugnemen en stoppen van migranten – vergelijkbaar met de deal die met Turkije werd gesloten. D66 en CDA wilden het akkoord – waarmee de migratiestroom vanuit Turkije naar Griekenland nagenoeg tot stilstand kwam – niet steunen. CDA-leider Sybrand Buma zei zelfs dat Rutte Nederland ‘in de uitverkoop had gedaan’: ‘Turkije kan eisen wat het wil en krijgt het vervolgens ook.’

Ook de partij van Alexander Pechtold was erg kritisch over het akkoord. Vooral om humanitaire redenen, omdat Turkije mensen zou terugsturen naar Syrië. In april vorig jaar liet D66 weten de deal daarom te willen opschorten. Vervolgens zei Pechtold in augustus van het akkoord af te willen.

Rutte waarschuwt in de krant dat het voorkomen van een nieuwe migratiegolf uit Noord-Afrika vraagt om onorthodoxe maatregelen. Als de twee partijen niet bewegen, komt het verijdelen van de migratie-influx in gevaar, zegt Rutte. ‘Hoe zal dat straks gaan? Ik maak me daar hele grote zorgen over.’ D66 en CDA zijn rivalen in de strijd om het Torentje – ze doen het goed in de peilingen – maar straks ook mogelijke coalitiegenoten van de VVD.