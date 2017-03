Van der Staaij: ‘SGP niet gretig om mee te regeren’

De SGP is gezien de hoge opkomst bij de verkiezingen tevreden met haar drie zetels. De staatkundig gereformeerde partij is niet ‘gretig’ om mee te regeren, zegt partijleider Kees van der Staaij tegen Elsevier.

Het was erg druk op de verkiezingsbijeenkomst van de SGP, die gisteravond in Madurodam plaatsvond. Partijleden met oranje stropdassen en sjaals om zongen aan het einde van de avond luidkeels het Wilhelmus. Daarna bleef de televisie tot in de late uurtjes aan om de laatste ontwikkelingen nauw te volgen.

Te weinig invloed

Van der Staaij legt ondertussen aan Elsevier uit welk streven hij heeft met zijn partij voor de komende regeerperiode. ‘Mijn partij draagt altijd zijn verantwoordelijkheid, maar we hoeven niet perse mee te regeren.’ De afgelopen regeerperiode was de SGP verschillende keren gedoogpartner, waarmee een meerderheid in de Eerste Kamer werd behaald.

De SGP is niet gretig om mee te regeren met het nieuw te vormen kabinet. De SGP-leider vreest bij regeringsdeelname te weinig invloed op het beleid uit te kunnen oefenen.

Van der Staaij tevreden over winst VVD

Met behoud van drie zetels is Van der Staaij content. Ook al was er volgens verschillende peilingen groei van één of twee zetels mogelijk. ‘Bij een lagere opkomst waren vier zetels dichterbij geweest, maar met de huidige hoge opkomst ben ik dik tevreden met drie zetels.’

Van der Staaij is tevreden over de winst van de VVD. ‘Voor een stabiel land en een stabiel regeringsbeleid is het positief dat Rutte waarschijnlijk aanblijft als premier.’

Rianne Stout (27) uit Alblasserdam en stemde gisteren op de SGP. ‘Ik werk in de zorg en vind het goed dat de SGP campagne voert voor het leven. Het is voor mij belangrijk dat de SGP vasthoudt aan haar standpunt in de discussie over voltooid leven. Dit zou een reden kunnen zijn om niet mee te regeren, maar in de oppositie te gaan.’