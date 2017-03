Spanningen lopen op in Europa door Turkse campagne

Beschuldigingen, mogelijke verboden en nazi-vergelijkingen. In Europa lopen de spanningen op door de campagne in de aanloop naar het Turkse referendum.

In Duitsland reageert Peter Altmaier, de kabinetschef van bondskanselier Angela Merkel, ziedend op de opmerkingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het Turkse staatshoofd vergeleek het verbod op campagne voeren in Duitsland met het beleid van de nazi’s.

‘Absurd, ongepast en onacceptabel,’ volgens Altmaier. ‘Vergelijkingen van het Duitse beleid in de democratische staat met het beleid van de nazi’s in de twintigste eeuw wijzen wij resoluut af,’ aldus de kabinetschef.

Campagne voor 16 april

De Duitse regering kondigde een bijeenkomstverbod af en pleitte ook voor een ‘reisverbod’ voor Turkse politici. Veel Europese landen willen dat Turkse ministers geen campagne komen voeren. De Turken die in Nederland, Duitsland en Oostenrijk wonen, mogen op 16 april stemmen over een mogelijke grondwetswijziging.

Als het ‘ja’-kamp het referendum wint, wordt de macht van Erdogan uitgebreid en kan hij president blijven tot 2029.

Turkse politici die campagne voeren, hebben in Europa niets te zoeken, vinden Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Vooral de Oostenrijkse minister Sebastian Kurz (Buitenlandse Zaken) zet zijn hakken in het zand.

Geen Europees verbod

Tot een Europees verbod zal het echter niet komen. De ministers van Buitenlandse Zaken in verschillende EU-lidstaten moeten daar niets van weten. De Nederlandse minister Bert Koenders (PvdA) noemde de Turkse campagne in Europa ‘onwenselijk’.

Zojuist bij politie Den Haag een protestactie bij de Turkse ambassade aangemeld. Geen Turkse Ministers op campagne in Nederland! #pleurop pic.twitter.com/5VxC35pOEr — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 6 maart 2017

Premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher zeggen ‘alle juridische mogelijkheden’ te gebruiken om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu in Nederland geen campagne komt voeren. PVV-leider Geert Wilders belooft voor de Turkse ambassade te protesteren. ‘Geen Turkse ministers op campagne in Nederland! Pleur op,’ aldus de politicus op Twitter.

Ondanks het verzet tegen de ministers is de campagne ook in Nederland al begonnen. Het AD publiceerde maandag een interview met de Turkse oud-vicepremier Abdullatif Sener, die campagne voert voor het ‘nee’-kamp in Rotterdam. Sener mocht wel gewoon campagne voeren, en hij hoopt dat ook de voorstanders van de grondwetswijziging in Nederland mogen proberen Turkse stemmers over te halen.