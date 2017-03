Tbs-kliniek verbiedt drugsgebruik na grove misstanden

De Eindhovense tbs-kliniek De Woenselse Poort staat drugsgebruik niet langer toe. De kliniek gaat strenge controles uitvoeren om dit beleid te handhaven.

De Woenselse Poort gaat de slaapkamers controleren met een drugshond. Ook begint de tbs-kliniek met urinetests en kamercontroles. Er zijn nieuwe leidinggevenden aangesteld en zestien nieuwe werknemers aangenomen. De reorganisatie kost zo’n anderhalf miljoen euro.

Zelfmoord

De Woenselse Poort, een tbs-kliniek met zo’n 220 gedetineerden, kwam de afgelopen maanden geregeld in het nieuws door een scala aan misstanden. De medewerkers en bewoners van de kliniek klaagden onder meer over geweld, intimidatie, onvoldoende toezicht, liefdesrelaties tussen personeel en cliënten, en grootschalig drugsgebruik. Vorig jaar pleegden vier bewoners van de kliniek zelfmoord.

Margot van Bergen, woordvoerder voor Geestelijke Gezondheid Eindhoven, zegt tegen elsevier.nl dat drugsgebruik ‘nooit werd getolereerd’. Bij uitzondering mochten bepaalde gedetineerden op verlof recreatief gebruiken, maar gebruik binnen de tbs-kliniek is drugs te allen tijden verboden.

Van Bergen zegt ook dat de zelfmoorden in perspectief moeten worden geplaatst. Allereerst is het risico op zelfmoord in een tbs-kliniek aanzienlijk hoger door de geestelijke gesteldheid van de gedetineerden. Daarnaast zou het aantal zelfmoorden bij De Woenselse Poort niet afwijken van het landelijke gemiddelde.