Uitzinnige Melkweg viert groei GroenLinks

De Melkweg leek nog nooit zo vol te staan. Een overwegend jonge zaal staat volgepakt te wachten tot hun leider komt spreken. GroenLinks boekt een historische verkiezingsoverwinning, met 16 zetels volgens de exitpolls. Nog nooit was de partij zo groot, de grootste op links. Zelfs in Amsterdam, het aloude PvdA bolwerk, is GroenLinks nu de grootste.

Student Tessel Wijne (21) vindt het prachtig dat GroenLinks zoveel zetels heeft gewonnen. ‘We hebben er keihard voor gevochten.’ Toch is het niet alleen maar feest in de Melkweg. De fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen is bezorgd: ‘Rechts lijkt te hebben gewonnen.’

Volle zaal vol verwachtingen

De overwinning van rechtse partijen mag de feestsfeer niet beperken volgens Nolles. ‘Tegenwoordig lijkt plezier in de politiek bijna verboden maar juist dit enthousiasme van GroenLinks is wat de mensen aantrekt.’

Dan gaat de muziek aan. Oorverdovend klinkt ‘Tonight is gonna be a good night’ uit de speakers. Twee jonge meisjes stappen op een verhoginkje, in hoop om een glimp op te vangen van Klaver. Die loopt door de volle zaal richting het podium, waar de kandidaat-Kamerleden op hem wachten.

De zaal is uitzinnig. In zijn speech bedankt de stralende Klaver de duizenden vrijwilligers van de campagne. En in het bijzonder zijn vrouw Jolijn. Een uitgebreide zoen op het podium volgt onder luid gejoel. Klaver belooft dat zijn beweging doorgaat, de meet-ups blijven we organiseren, want ‘vandaag hebben wij de verkiezingen in Den Haag gewonnen, volgend jaar het land’! ‘Nederland, you ain’t see nothing yet!’ sluit Klaver af.