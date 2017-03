Verkiezingsnieuws: Spekman moet pijnlijke PvdA-reorganisatie gaan leiden

De vertrekkende voorzitter Hans Spekman kon rekenen op een lang applaus bij de aanvang van de politieke ledenraad van de PvdA zaterdag in Utrecht. Spekman maakte vrijdagavond bekend dat hij op 7 oktober plaatsmaakt voor een opvolger.

Van belang is of Spekman tot oktober mag aanblijven of eerder moet opstappen. Het partijbestuur heeft de voorkeur voor oktober, maar veel critici willen dat hij eerder vertrekt vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die alweer in volgend jaar maart worden gehouden.

60 procent steunt het voorstel van het partijbestuur om Spekman tot oktober te laten aanblijven. Hij moet de pijnlijke reorganisatie binnen de partij leiden: er is namelijk geen geld meer voor zoveel medewerkers. PvdA-leider Lodewijk Asscher en het partijbestuur hoeven van de meerderheid van de leden niet weg. De partij is dus heftig verdeeld.

PvdA heftig verdeeld. 60% wil @hansspekman handhaven tot okt. Ruim 39% wil dat niet, negeert oproep Asscher en verwerpt voorstel PvdAbestuur — Eric Vrijsen (@EricVrijsen) March 18, 2017

Kort daarvoor heerste er chaos in de zaal van de ledenraad omdat er via een app gestemd moet worden, en sommige leden niet kunnen inloggen.

Tranen van Spekman

Met tranen in zijn ogen nam Spekman eerder op de dag het applaus in ontvangt. De emotionele Spekman zei dat hij tot zijn vertrek heeft besloten omdat een aanblijven de partij dreigde te verdelen. Ook heeft de PvdA de komende maanden nodig om de discussie over de benodigde veranderingen aan te zwengelen, en de sanering in de fractie en partijorganisatie te begeleiden.

Staande ovatie #pvda voor Hans Spekman. Minuten lang applaus. Het moet niet gekker worden — Eric Vrijsen (@EricVrijsen) March 18, 2017

Ook partijleider Asscher sprak opnieuw. Hij benadrukte zijn grote waardering voor Spekman en noemde zijn besluit tot vertrekken ‘moedig’. Daarna ging hij in op het historische zetelverlies van de partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De PvdA moest 30 zetels inleveren: ‘Het doet mij pijn en verdriet dat ik er niet in ben geslaagd om het vertrouwen in de PvdA te herstellen.’ Volgens Asscher moet de partij ingrijpend veranderen om weer te kunnen groeien.

Volgens Asscher hebben sommigen, ‘onder wie partijgenoten,’ nu al een perfecte analyse gemaakt van het pijnlijke zetelverlies. Maar, zei Asscher: ‘We hoeven vandaag ons strijdplan voor de komende jaren niet nu al af te hebben’. Hoewel er leden zijn die Asscher en het partijbestuur weg willen hebben, blijft Asscher met de stemming van zaterdag verzekerd van zijn positie.