Wiebes gefrustreerd over CDA: ‘Wat hebben ze in jezusnaam bijgedragen?’

Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) van Financiën valt het CDA hard aan. Een verkiezingsoverwinning voor de christendemocraten zou volgens hem volledig onterecht zijn.

De partij stond volgens hem namelijk alleen maar in de microfoon ‘te krijsen’ met kritiek, terwijl het kabinet de crisis aanpakte. ‘Wat heeft het CDA in jezusnaam aan het herstel bijgedragen?’ vraagt Wiebes zich af in De Telegraaf.

In de microfoon krijsen

Wiebes was op het moment van zijn uitspraak op campagne in Zeist, en moest lachen om de bewering dat het CDA weleens de grootste zou kunnen worden: ‘Ik zie het niet gebeuren.’

Hij hekelt CDA-leider Sybrand Buma, die volgens hem niets heeft gedaan om Nederland uit de crisis te trekken. ‘Vier jaar is het kabinet bezig in de storm, allerlei maatregelen te nemen die niemand leuk vindt, om Nederland te redden. En nu hebben we er sinds het dieptepunt zo’n 350.000 banen bij. Ondertussen stond Buma alleen maar in die microfoon te krijsen. En hij schrijft een boekje over zijn geloofsbeleving. Waar was die man?!’

Irritante reclamespotjes

Hij laat zich verder geërgerd uit over de morele koers van het CDA: ‘En dan die spotjes op tv over dat hij dingen niet meer aan kinderen kan uitleggen. Ik kan mijn tieners echt niet uitleggen wat het CDA vier jaar voor het land heeft gedaan. Mijn antwoord daarop is namelijk: niets. Ze hebben niets gedaan.’

CDA en VVD halen geregeld vilein naar elkaar uit. Ook premier Mark Rutte liet zich onlangs nog neerbuigend uit over Buma. ‘Een pruilende peuter’ en een ‘nee-zegger’ was Buma, zo zei Rutte in december.