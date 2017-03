Wilders doet aangifte tegen GroenLinks-activist na tweet

Na een tweet van een linkse activist zegt PVV-leider Geert Wilders aangifte te doen wegens bedreiging. De 22-jarige Anne Fleur Dekker schreef op Twitter: ‘Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een “ludieke actie”.’

Dekker, een medewerker van GroenLinks in Hilversum, schreef de tweet een jaar geleden, naar aanleiding van een Facebook-bericht over het gooien van stenen naar een moskee, als ‘ludieke reactie op het radicale moslimgeweld’.

Kritiek na ‘dreigtweet’

Het bericht, waarin zij voorstelde stenen te gooien naar Wilders, kwam haar op flinke kritiek en scheldpartijen te staan. Op sociale media kreeg Dekker de wind van voren. NRC meldt dat de activist – op haar profielfoto te zien met een megafoon – voor de tweede keer is ondergedoken.

Wilders schrijft op Twitter dat hij deze week aangifte doet. Op Facebook deelt hij tevens een foto van de nationalistische pagina ‘Liefde voor Holland’, waarop Dekker met duivelshoorntjes is afgebeeld. Als reactie op het bericht van NRC dat het bericht van Wilders onjuist is, zegt de PVV-leider dat hij wel degelijk isbedreigd.

Nazi-vergelijkingen

In de aanloop naar de verkiezingen kwam Dekker vaker in opspraak. Nadat ze meldde voorzitter te zijn van een stembureau, zei ze niet objectief te willen blijven over de verkiezingen. In het ‘Liefde voor Holland’-artikel wordt beweerd dat Dekker verantwoordelijk is voor het ‘verdwijnen van PVV-stemmen’.

Dekker was de afgelopen weken zeer kritisch over Thierry Baudet (Forum voor Democratie) na de verkiezingsoverwinning van zijn partij. Ook zou Dekker hebben voorgesteld Baudet te ‘taarten’ en deelde zij tweets waarin Baudet wordt vergeleken met nazi-propagandist Joseph Goebbels. Naar aanleiding van deze berichten kreeg Dekker een lading haatberichten over zich heen, waarna de activist onderdook.