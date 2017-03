Wilders hekelt Rutte om coalitieonderhandelingen: ‘Volgende keer worden wij de grootste’

PVV-leider Geert Wilders haalt opnieuw uit naar premier Mark Rutte. Hij verwijt het hem dat hij niet met hem aan de onderhandelingstafel wil.

‘De populistische lente is in volle bloei’, schrijft Wilders in een opiniestuk op de conservatieve website Breitbart.

Winst te danken aan Erdogan

Hij verwijst naar de winst van vijf zetels die zijn partij wist te behalen in de verkiezingen van 15 maart. ‘Een historische prestatie,’ aldus Wilders. Ook sneert hij naar de PvdA en de VVD, die beiden zetels moesten inleveren. Volgens Wilders is dat te wijten aan hun ‘opendeurenbeleid’.

Dat Rutte de grootste werd is volgens Wilders slechts te danken aan het feit dat hij zich luttele dagen voor de verkiezingen hard opstelde tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Turkse bewindslieden die in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum.

‘Maar nu de verkiezingen voorbij zijn, vervalt hij in zijn oude gewoontes,’ aldus Wilders. Volgens hem zou – gezien het aantal zetels – een coalitie van VVD, PVV en CDA plus nog wat kleinere rechtse partijen de meest logische keuze zijn. Rutte heeft voor de verkiezingen al een aantal keer aangegeven niet met Wilders in zee te gaan. Wilders hekelt het feit dat Rutte nu onderhandelt met GroenLinks, een partij ‘die de bedreiging van de islam niet erkent’.

Wilders waarschuwt Rutte: als hij nu niet naar de kiezers luistert, ‘zullen wij volgende keer de grootste zijn’. Hij belooft dan dat Nederland ‘het voorbeeld van de Britten’ volgt, en de EU verlaat.

Wilders hoopt dat coalitieonderhandelingen mislukken

In het debat over de verkiezingsuitslag dat afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer werd gehouden haalde Wilders al uit naar Rutte omdat hij bij de coalitieonderhandelingen buitenspel wordt gezet. Ook CDA-leider Sybrand Buma moest het daarbij ontgelden. ‘Klaver en zijn vriendjes gaan het Torentje kraken,’ zei Wilders. ‘Wie op de VVD heeft gestemd, krijgt een windmolen, straatterreur en een moskee, en ook heel veel blauwe enveloppen van de belasting. Wat een gaaf land, met GroenLinks erbij. Mark Rutte is een Groenrechtse rakker geworden. We krijgen niet Rutte III, maar Duyvendak I.’

Wilders hoopt dat de onderhandelingen mislukken, en dat is in het landsbelang, meent hij. Een kabinet met GroenLinks is volgens Wilders het slechtste wat Nederland kan overkomen. Eerder noemde hij een kabinet met de Partij van de Arbeid het slechtste wat Nederland kan overkomen.