Wouter Bos: links heeft problemen met migratie te lang onderschat

Oud-PvdA-leider en voormalig vicepremier Wouter Bos vindt dat Geert Wilders het ‘brede ongenoegen in Nederland’ op ‘uitstekende wijze’ vertolkt. Links heeft volgens Bos veel te laat beseft dat het vaak verkeerd loopt met migratie en integratie.

‘Wilders voelt feilloos aan waar de boosheid zit,’ zegt Bos over de PVV-leider in een interview met de Belgische krant De Tijd.

Collega’s gewaarschuwd

De middenklasse is ‘ontzettend veel houvast kwijt,’ aldus Bos. Volgens hem hebben linkse politici geen antwoord op de onvrede, voor een deel omdat ze ‘verschrikkelijk georiënteerd’ zijn op beleid. Wilders daarentegen weet precies hoe het systeem werkt en ‘heeft de media aan een touwtje met een uitgekiende strategie’. Hij vergelijkt Wilders met de Amerikaanse president Donald Trump, die vooral via Twitter met zijn achterban communiceert.

Naar eigen zeggen heeft Bos zijn Europese collega’s – vooral na de moord op Pim Fortuyn en op Theo van Gogh – gewaarschuwd voor dreigende onvrede onder de bevolking, en dat die onvrede niet beperkt zou blijven tot Nederland. ‘Daar werd ik bijna om uitgelachen,’ aldus de voormalige PvdA-leider.

Volgens Bos hebben linkse partijen de slechte kanten van migratie onderschat, of niet gezien. ‘Zij hebben migratie en integratie altijd positief willen bekijken,’ zegt hij. ‘Ze hebben te laat beseft dat het ongelooflijk hard werken is om alles in goede banen te leiden. En dat het vaak verkeerd loopt.’

Rutte hoopt op nederlaag voor ‘verkeerd populisme’

De regering vreest een verkiezingsoverwinning van Wilders. ‘We kunnen die trend van het verkeerde populisme keren,’ zei premier Mark Rutte donderdag. Als de PVV de grootste partij wordt, zou dat betekenen dat Nederland ‘het volgende dominosteentje is dat omvalt in deze Europese en zelfs wereldwijde trend’. Rutte herhaalde dat hij samenwerking met de PVV van Geert Wilders uitsluit, net als een gedoogconstructie zoals in 2010.

Het is duidelijk dat VVD-lijsttrekker Rutte inzet op een rol voor zijn partij als anti-PVV-partij om zo D66 en CDA de wind uit de zeilen te nemen. Kiezers die willen voorkomen dat Wilders op 15 maart de grootste wordt, kunnen bij de liberalen terecht, zo suggereert het VVD-campagneteam. Woensdag probeerde Rutte al opzichtig de tweestrijd tussen hem en Wilders nieuw leven in te blazen nu het CDA in de peilingen opstoomt. Volgens Rutte is de kans levensgroot dat de PVV als grootste uit de bus komt.