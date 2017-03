Nieuwe arrestatie in ‘vergismoord’ op Djordy Latumahina

Met de arrestatie van een 44-jarige Hagenaar, gisteren, denkt de politie twee van de drie verdachten van de moord op Djordy Latumahina te hebben opgepakt. Latumahina werd op 8 oktober vorig jaar bij vergissing doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam-West. Een uitzending van tv-programma Opsporing Verzocht leidde tot een groot aantal aanwijzingen.

Foto’s van de verdachten werden dinsdag in het televisieprogramma vertoond. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam looft een beloning van 25.000 euro uit voor de gouden tip. In Aalsmeer en in de omgeving van Amsterdam zijn op dinsdagochtend de eerste aanhoudingen verricht.

De daders van de moordaanslag stonden op 8 oktober vorig jaar klaar in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West. Ze dachten dat in de zwarte Mini hun doelwit zat, maar dat bleken Djordy en zijn gezin te zijn. Latumahina werd doorzeefd met kogels en overleed meteen, zijn vriendin raakte zwaargewond. Hun tweejarige dochtertje bleef ongedeerd. Een flatgenoot die banden heeft met de onderwereld rijdt eveneens in een zwarte Mini en zijn vriendin lijkt op Djordy’s vriendin.

Gestolen auto

De schutters staken hun witte Volkswagen Caddy om de hoek aan de Wittgensteinlaan in brand. De auto was eerder dat jaar gestolen in Leiden. De criminelen stapten over in een zwarte Seat Leon.

Kogels maakten een einde aan het wervelende leven van dj, ondernemer en kersverse gezinsman Djordy Latumahina. Lees deze reconstructie van Gerlof Leistra

De aanslag lijkt een liquidatie te zijn geweest. In een uitzending van Opsporing Verzocht op 11 oktober benadrukte de politie al ‘dat tot nu toe geen enkele aanwijzing is gevonden dat Djordy en zijn gezin op wat voor wijze dan ook te linken zijn aan criminele contacten of criminele activiteiten’.

Latumahina was als dj $olo en als succesvol party-organisator een bekende verschijning in het Amsterdamse uitgaansleven.