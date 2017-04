Asscher maakt einde aan PVV-boycot van PvdA

De PvdA wil weer samenwerken met de PVV. Dinsdag kondigt de partij aan de boycot op te heffen. Na de ‘minder, minder’-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders weigerden de sociaaldemocraten moties van de PVV.

De PvdA was stellig over de uitlatingen van Wilders in 2014, en besloot geen steun meer te geven aan moties en voorstellen van de PVV. De partij kon de afgelopen jaren op weinig steun rekenen van andere partijen de fractie in de Tweede Kamer werd de PVV ‘buitenspel gezet’, bleek uit een onderzoek in 2015. PVV’ers klagen ook al jaren over het vermeende ‘cordon sanitaire‘ in Den Haag.

Andere koers dan Samsom

Ook op provinciaal niveau weigerde de PvdA samen te werken met de PVV. Zolang PVV-Statenleiders geen afstand willen nemen van de uitspraken van Wilders, kan de partij niet rekenen op steun, aldus de partij.

Voor het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers over de ouderenzorg maakte de PvdA overigens een uitzondering. Nadat zorg-woordvoerder Marith Volp dreigde op te stappen, ging Samsom overstag: zijn fractie steunde – net als alle andere fracties de PVV-motie aan staatssecretaris Martin van Rijn om alle punten van het manifest op te volgen.

In de fractie kwam het besluit in 2014 van toenmalige lijsttrekker Diederik Samsom. Na de verkiezingen slaat de PvdA een nieuwe koers in. Het is onduidelijk of de nieuwe leider Lodewijk Asscher met het besluit toch samen te werken met de PVV indirect kritiek levert op het beleid van Samsom.

‘Zoals het hoort’

‘Ik kijk vooruit,’ zegt Asscher tegen De Telegraaf. De nieuwe lijsttrekker wil niet aangeven of het voormalige beleid fout was, maar zegt nu de moties van de PVV te beoordelen op basis van inhoud.

Wilders reageert goedkeurend, en zegt blij te zijn met de nieuwe lijn van Asscher. ‘Dat is zoals het hoort: moties beoordelen op de inhoud en niets anders,’ aldus de PVV-leider.