Bedreigers Sylvana Simons horen strafeis, klagen over ‘willekeur’

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 60 uur tegen vier mannen die worden verdacht van opruiing tegen Sylvana Simons. Volgens het OM is voldoende bewezen dat deze mannen op internet hebben opgeroepen tot geweld tegen de voormalige aspirant-politica.

De ‘algemene preventie’ is een belangrijk element van de strafeis, aldus de openbaar aanklager.

OvJ eist dezelfde straf tegen alle 4 verdachten. Belangrijkste facet is de algemene preventie, zegt de OvJ. #Sylvana — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 12, 2017

‘Wij hopen dat de uiteindelijk op te leggen straf een uitstraling heeft die ervoor zorgt dat het in het maatschappelijke debat minder op de man of vrouw wordt gespeeld en dat dit debat fatsoenlijker wordt gevoerd.’ Het OM wil dus vooral een signaal afgeven. ‘Sociale media vormen een ver reikend platform en een arena voor het democratische debat, maar wel met een keerzijde, zoals we in dit geval hebben gezien.’

Simons was zelf ook bij de zitting aanwezig.

Zwarte Piet

Simons zette vooral kwaad bloed met haar verzet tegen Zwarte Piet. De verdachten zelf beklaagden zich woensdagochtend bij de rechter over de ‘willekeur’ van hun aanhouding. Er waren duizenden mensen die Sylvana Simons in haar hoogtijperiode beledigden, dus de verdachten vroegen zich af waarom zij specifiek waren uitgekozen.

Volgens het OM ging het in deze gevallen om uitspraken waarin geweld of geweld in combinatie met racisme een rol speelden. Zo schreef een 33-jarige verdachte op Facebook: ‘Zulke mensen moeten gewoon uit de weg geruimd worden.’ Een andere verdachte, een 42-jarige man uit Rotterdam, schreef: ‘Een ontzettend leuk en gezellig kinderfeest beledigen, bedriegen en PROBEREN te vermoorden he. Sylvana Banana… dat zullen we je betaald zetten. Als je zou weten hoe breed en diep die woede is die je veroorzaakt hebt, dan zou je rap je koffers gaan inpakken.’

De andere twee verdachten waren nog explicieter. ‘Die moet je samen met Peter R (de Vries, red.), Prem (Radhakishun, red.) en die nicht Quincy (Gario, red.) aan de galg hangen’, en ‘Afschieten dat wijf’, schreven zij respectievelijk. De rechtbank was overigens niet gevoelig voor de bezwaren van de verdachten.

De verdachten waren gemakkelijk op te sporen, omdat zij hun uitlatingen veelal via Facebook deden en daarbij geen enkele moeite deden om hun identiteit te verhullen. Overigens toonden sommige verdachten tijdens het proces wel een vorm van berouw.

Ook Jason D. zegt zijn uitlatingen te betreuren. “Ik zal het niet één twee drie weer doen.” #Sylvana — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 12, 2017

22 verdachten in totaal

In totaal staan in de zaak 22 personen terecht, onder wie een 15-jarige jongen. Woensdagochtend ging het om opruiing, woensdagmiddag en donderdag gaat het om discriminatie en belediging. De minderjarige wordt vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren gehoord.

Ook is woensdag nog een aparte zitting gepland voor de 37-jarige Marcel K. uit Kudelstaart, die onder meer de beruchte lynchfoto van Sylvana Simons in elkaar knutselde en op internet verspreidde. Haar hoofd was in dat filmpje gefotoshopt in beelden van opgehangen zwarte Amerikanen die slachtoffer zijn geworden van lynchpartijen door de Ku Klux Klan, de Amerikaanse organisatie die met geweld protesteerde tegen de afschaffing van de slavernij en de burgerrechten van Afro-Amerikanen.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Toen Sylvana Simons besloot de politieke partij DENK te verlaten om haar eigen beweging Artikel 1 op te richten, weet zij haar vertrek deels aan het feit dat zij zich niet gesteund voelde door die partij terwijl zij werd bedreigd .

‘Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld,’ was indertijd haar verklaring. De partij was volgens haar ‘vooral bezig met de media-aandacht’.

Met haar beweging Artikel 1 is het haar bij de verkiezingen in maart niet gelukt om in de Tweede Kamer te komen.