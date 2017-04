Bizarre beelden van mislukte moordpoging Martin Kok

Enkele uren voordat hij werd geliquideerd bij een seksclub in Laren, ontsnapte ex-crimineel Martin Kok nipt aan de dood. Beelden van die mislukte moordpoging werden dinsdagavond uitgezonden door Opsporing Verzocht.

In de namiddag van 9 december, vlak na een lunchafspraak van Kok met een zakenpartner, richtte een onbekend figuur een pistool op zijn hoofd. Het is onduidelijk of het pistool weigerde of dat de dader zich op het laatste moment bedacht. Kok had in elk geval niets door en ontsnapte nipt aan de dood.

Crimineel en misdaadblogger

Later die avond werd hij alsnog doodgeschoten. Met de zakenpartner reisde hij naar seksclub Boccaccio in Laren, waar Kok vaste klant was. Hij werd in de parkeergarage doodgeschoten. De politie denkt dat de moordenaar van Kok dezelfde persoon was die ’s middags het pistool op de misdaadblogger richtte.

Kok zat zelfs diverse keren vast, onder meer voor moord. De laatste jaren verdiende hij vooral geld met zijn site Vlinderscrime.nl, waar hij klakkeloos misdaadgeruchten op plaatste. Onder meer door zijn onzorgvuldige manier van bloggen maakte Kok meer vijanden. Op nationale televisie daagde hij ook crimineel Willem Holleeder uit.