Dit kosten de plannen van CDA en GroenLinks met het eigen risico

Bij de formatiegesprekken is het aan GroenLinks, VVD, CDA en D66 om tot een kabinet en een regeerakkoord te komen. Er zijn nogal wat verschillen te overbruggen, vooral tussen de partij van Jesse Klaver en de VVD.

De VVD – aan de formatietafel vertegenwoordigd door Halbe Zijlstra en Mark Rutte – zal op een aantal punten bijval krijgen van het CDA van Sybrand Buma. GroenLinks kan juist rekenen op steun van D66.

Verlagen met 100 euro

Naar verwachting struikelen de partijen vooral over het migratiebeleid, het klimaat en het ‘nivelleringsfeest’ van de afgelopen jaren.

Ook over het eigen risico in de zorg denken de partijen allemaal anders. GroenLinks – die haar eigen plannen al ‘ambitieus’ noemt – wil het eigen risico (van 385 euro) volledig afschaffen. Het CDA staat van de partijen het dichtste bij GroenLinks. De partij van wil het eigen risico verlagen met 100 euro naar 285 per jaar.

Als de plannen van het CDA werkelijkheid worden, kost dat Nederland zo’n 2,2 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Financiën. In de Ombuigings- en intensiveringslijst 2017 zet het ministerie een aantal mogelijke besparingsmaatregelen en fiscale ingrijpen op een rij.

Afschaffen eigen risico: 4,8 miljard per jaar

Ook berekent het ministerie de kosten van de plannen van partijen. Zo blijkt dat het afschaffen van het eigen risico, zoals GroenLinks dat wil, Nederland jaarlijks 4,8 miljard. In oktober vorig jaar berekende het CPB dat het afschaffen zo’n 4,5 miljard per jaar kost.

D66 van Alexander Pechtold stelt geen verlaging voor van het eigen risico. Wel zou de partij willen onderzoeken of het eigen risico inkomensafhankelijk moet worden. Een plan om het eigen risico afhankelijk te maken van het inkomen, werd in september 2013 van tafel geveegd. De VVD wil het eigen risico – in elk geval voorlopig – houden zoals het is.